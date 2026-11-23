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Escala 6x1 Fim da escala 6x1: governo publica portaria com regra para descanso semanal remunerado Norma deve esclarecer cálculo dos dois dias de descanso semanal e regras para trabalhadores horistas e mensalistas

O Ministério do Trabalho publicou nesta segunda-feira uma portaria com detalhes da regulamentação da nova escala de 5x2.

Prevista para entrar em vigor em 16 de dezembro, a carga horária diária passará a ser de cinco dias por semana, com dois dias de descanso, somando inicialmente uma jornada semanal de 42 horas. A partir de 2027, a carga horária semanal passa a ser de 40 horas semanais.

Entre os pontos previstos na portaria é que, embora a jornada preveja dois dias de folga na semana, o descanso semanal remunerado (DSR) corresponderá a apenas um dia. Assim, os dois dias de descanso, juntos, valem um dia de salário para fins de cálculo de hora extra e falta.

— O trabalhador ganha um dia a mais de descanso, mas o salário continua o mesmo. A portaria diz que os dois dias de descanso, juntos, valem um dia de salário para calcular hora extra e falta. Isso evita um aumento de custo que a Emenda não previu.

Mas a Constituição fala em dois dias remunerados, e é provável que esse ponto chegue à Justiça do Trabalho — afirma o advogado Fabiano Zavanella, especializado em Direito do Trabalho.

As novas regras decorrem da aprovação da emenda constitucional pelo Congresso Nacional que acaba com a escala 6x1.

O primeiro passo da regulamentação da nova escala foi a edição de um decreto presidencial na quinta-feira. O Ministério do Trabalho deverá publicar outras portarias complementares no decorre da semana.

A portaria editada nesta segunda-feira traz orientações para sindicatos sobre a realização de acordos e convenções coletivas para atividades da economia que não se encaixam na escada 5x2 e jornada semanal de 42 horas.

Cita também o trabalho aos domingos e feriados que obedece regra específica para atividades consideradas essenciais e cálculo da hora unitária de trabalho para horistas e mensalistas.

A publicação ocorre a pouco mais de três semanas da entrada em vigor da primeira etapa da redução da jornada de trabalho, marcada para 16 de dezembro.

A partir dessa data, o limite semanal cairá de 44 para 42 horas, com garantia de dois dias de descanso remunerado, sem redução salarial. Em dezembro de 2027, a jornada máxima chegará à 40 horas semanais.

O decreto publicado na semana passada estabeleceu as diretrizes gerais da transição, mas deixou para portarias do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, a definição de questões relacionadas à distribuição das folgas e aos regimes especiais de jornada.

O que já está definido

Uma das principais mudanças estabelecidas pelo decreto é o cálculo do valor da hora trabalhada. Atualmente, o salário mensal é dividido por 220 para determinar a remuneração por hora.

Com a redução da jornada para 42 horas, o divisor passará a 210 em dezembro deste ano e a 200 em dezembro de 2027.

Como a nova legislação proíbe a redução salarial, a mudança elevará o valor da hora trabalhada e, consequentemente, o pagamento de horas extras e adicionais noturnos.

Para um trabalhador que recebe R$ 3 mil mensais, por exemplo, o valor da hora passará dos atuais R$ 13,64 para R$ 14,29 em dezembro e R$ 15 em 2027.

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