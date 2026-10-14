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ESCALA 6X1

Fim da escala 6x1 no plenário do Senado: entenda o que diz o texto e a regra de transição

Texto já foi aprovado em comissão da Casa e pela Câmara dos Deputados

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Plenário do Senado FederalPlenário do Senado Federal - Foto: Carlos Moura/Agência Senado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), marcou para esta quarta-feira (14) a votação da proposta de emenda à Constituição (PEC) do fim da escala 6x1. A iniciativa é uma das principais bandeiras eleitorais do presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e, nesta terça-feira, Flávio Bolsonaro (PL) declarou que votará a favor do projeto.

O texto já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, em setembro. A Câmara aprovou a PEC em maio. Na semana passada, os senadores passaram a discutir a proposta no plenário.

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A proposta precisa ser aprovada em dois turnos pelo plenário do Senado, com pelo menos 49 votos em cada um, para valer. Como se trata de uma emenda à Constituição, não há sanção presidencial. Se os senadores mantiverem integralmente o texto da Câmara, a PEC poderá ser promulgada pelo Congresso.

Veja detalhes do texto

O que diz a regra geral

O que diz a regra de transição
A PEC entra em vigor 60 dias após ser aprovada na Câmara e no Senado. A redução da duração do trabalho normal para 40 horas semanais será implementada de forma progressiva:

No prazo de 60 dias após a aprovação da PEC, convenção ou acordo coletivo de trabalho poderão ampliar a duração diária do trabalho normal para viabilizar a distribuição da duração semanal do trabalho. Ou seja, absorver as horas que estão sobrando na jornada diária.

Diferença para quem ganha mais de R$ 21.188 por mês

Regra para quem já trabalha menos de 40 horas

Mitigação de impactos

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