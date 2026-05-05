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ESCALA 6X1 Fim da escala 6x1 pode afetar motoristas de app e entregadores? Entenda proposta em discussão Frente Parlamentar do Empreendedorismo articula emendas na PEC de redução da jornada, como prever na Constituição que 'trabalho autônomo intermediado por plataforma digital não cria vínculo empregatício'

A Câmara dos Deputados faz nesta terça-feira a primeira reunião da comissão especial que analisa a proposta de emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala 6x1. O tema tramita de forma acelerada na Câmara e uma ala da Casa está articulando apresentar emendas à PEC para ampliar seu escopo e incluir outras mudanças trabalhistas no texto. O pacote, elaborado pela Frente Parlamentar do Empreendedorismo (FPE), abrange quatro frentes e busca ampliar o alcance da proposta para além da jornada de trabalho.

Um dos principais pontos das emendas trata do trabalho por aplicativos. A proposta inclui na Constituição um dispositivo que estabelece que “o trabalho autônomo intermediado por plataforma digital não cria vínculo empregatício” entre o trabalhador e a empresa. Na justificativa, os autores afirmam que o modelo é marcado pela “autonomia na prestação de serviços, flexibilidade de horários e liberdade de escolha”, e argumentam que a falta de uma regra clara tem gerado insegurança jurídica e aumento de litígios.

“Importa destacar que a proposta não visa suprimir direitos, mas sim adequar a legislação à dinâmica contemporânea do mercado de trabalho, incentivando a inovação, o empreendedorismo e a geração de renda”, argumentam.

O tema volta à pauta após o fracasso do projeto de regulamentação dos aplicativos na Câmara, travado após divergências entre o Palácio do Planalto e o relator, Augusto Coutinho (Republicanos-PE).

Outra emenda apresentada pelo grupo altera a forma de criação das Normas Regulamentadoras (NRs) de saúde e segurança do trabalho. O texto prevê que essas normas, editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, passem a ser submetidas à comissão temática da Câmara antes de sua publicação.

Os parlamentares argumentam que as NRs “passam a exigir de todas as empresas brasileiras novas medidas, sem previsão legal expressa”, podendo impor custos elevados ao setor produtivo. Dessa forma, a emenda visa a “corrigir essa lacuna”, mantendo a competência do Congresso de “legislar”.

A terceira emenda aprofunda o princípio do negociado sobre o legislado. O texto propõe explicitar na Constituição que acordos e convenções coletivas são válidos mesmo quando “pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação de vantagens compensatórias”. A proposta também prevê que normas e entendimentos consolidados da Justiça do Trabalho sejam submetidos ao Congresso.

“A presente emenda corrige essa lacuna, introduzindo um referendo parlamentar com prazo definido e aprovação tácita por decurso de prazo — modelo que restaura o controle democrático do Congresso sobre normas de amplo impacto social e econômico”, diz trecho da argumentação parlamentar.

Já a quarta emenda trata dos honorários de sucumbência e busca fixar parâmetros na Constituição para o pagamento de custas na Justiça do Trabalho. O texto estabelece que serão devidos honorários entre 10% e 20% do valor da condenação ou da causa nos casos em que o trabalhador perder a ação, exceto quando houver gratuidade de justiça nos termos do Código de Processo Civil. Na justificativa, os autores afirmam que a medida busca conter o que classificam como “acionamento desenfreado da Justiça do Trabalho”.

As emendas são apresentadas em meio a uma ofensiva da cúpula da Câmara para acelerar a tramitação da proposta. O presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), convocou sessões deliberativas do plenário ao longo de toda a semana para destravar a contagem de prazos regimentais e viabilizar a votação da PEC ainda em maio. Pelas regras, o prazo para apresentação de emendas depende do número de sessões em plenário, o que levou à convocação extraordinária de votação de segunda a sexta-feira.

A estratégia também busca evitar que um projeto enviado pelo governo sobre o mesmo tema, com urgência constitucional, passe a trancar a pauta nas próximas semanas.

Instalada recentemente, a comissão especial que analisa a proposta é presidida por Alencar Santana (PT-SP) e tem como relator Léo Prates (Republicanos-BA). A primeira reunião do colegiado está marcada para esta terça-feira, com a previsão de votação de requerimentos e aprovação do plano de trabalho.

A cúpula da comissão também planeja realizar audiências públicas fora de Brasília nas próximas semanas, em uma tentativa de ampliar o apoio à proposta e dar maior visibilidade ao debate. A ideia é levar discussões para estados como São Paulo, Paraíba, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, bases eleitorais dos principais articuladores do tema, além de ouvir representantes de trabalhadores e do setor produtivo.

Nos bastidores, integrantes da frente afirmam já ter sinalizações favoráveis de parlamentares da oposição às emendas. Esse grupo também defende que a eventual redução da jornada de trabalho seja acompanhada de medidas compensatórias para as empresas.

Por outro lado, parlamentares da base governista e envolvidos na construção do relatório avaliam que há pouca margem para incluir esse tipo de compensação no texto final. A leitura é que a ampliação do escopo da PEC pode dificultar sua aprovação.

A expectativa é que o relator apresente seu parecer até a segunda quinzena de maio, para que o texto possa ser levado ao plenário ainda antes do fim do mês.

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