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Escala 6x1 Fim da escala 6x1 pode ter regra de transição e conta não deve ir para o Tesouro, diz Durigan Dario Durigan afirma que tema exige diálogo com diferentes setores da economia

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta sexta-feira (17), em Washington, que eventuais mudanças na jornada de trabalho, como o fim da escala 6x1, devem ser discutidas no Congresso Nacional e não podem implicar custos para o Tesouro. Segundo ele, o tema ainda está em análise dentro do governo e exige diálogo com diferentes setores da economia, especialmente aqueles que podem ser mais impactados por uma eventual redução da jornada.

— A discussão da escala 6x1, ela tem que se dar no âmbito do Congresso Nacional, de modo que a gente ouça todos os setores da economia. Eu sou muito favorável a gente debater, entender com os setores como se adaptar, eventualmente para alguns setores ter uma transição para dar tempo de adaptação — disse o ministro.

Durigan reconheceu que há preocupações relacionadas ao aumento de custos, mas ponderou que estudos mais recentes indicam que o impacto pode ser menor do que se estimava inicialmente. Segundo ele, parte das empresas já opera com modelos de jornada diferentes.

O ministro também destacou que a eventual mudança deve ser tratada como um avanço nas condições de trabalho, mas sem transferência de custos para o poder público.

— Não é possível que se queira financiar com recurso público, da sociedade como um todo, um avanço como esse — afirmou.

A proposta de redução da jornada semanal para 40 horas, atualmente em 44 horas, é uma das iniciativas em discussão no governo e no Congresso. Integrantes do Executivo já sinalizaram que a medida pode prever regras de transição para facilitar a adaptação de setores mais sensíveis.

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