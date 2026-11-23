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escala 6x1 Fim da escala 6x1: portaria prevê fiscalização em empresas em 90 dias a partir da entrada em vigor A inspeção ocorrerá nas duas etapas de implementação da redução gradual da jornada, para 40 horas

Portaria publicada nesta segunda-feira pelo governo prevê que o Ministério do Trabalho fará duas visitas a empresas, no prazo de 90 dias, para inspecionar a aplicação da nova escala 5x2, que entra em vigor em 16 de dezembro. Nesta data, o trabalhador terá direito a duas folgas semanais e carga horária de 42 horas.

A partir de 16 de dezembro de 2027, a jornada cairá para 40 horas semanais, quando os auditores retornarão às empresas.

Na primeira inspeção, os fiscais vão orientar os empregadores sobre a adequação às novas regras. Caso as irregularidades não sejam sanadas, as empresas serão multadas.

A portaria complementa o decreto presidencial assinado na quinta-feira que trata da implementação da nova escala de trabalho para os assalariados do país. A norma reforça as premissas da Emenda que acaba com a escala 6x1 promulgada pelo Congresso em 16 de outubro.

Um dos principais pontos é a neutralidade salarial, ou seja, a nova escala não pode gerar nem redução e nem aumento de salário. Para isso, o governo fixou um divisor para calcular o valor unitário da hora trabalhada:

Na primeira fase, o valor da remuneração deve ser dividido por 210, quando a jornada atual baixar de 44 horas para 42 horas e, na segunda, por 200 quando a jornada semanal cair para 40 horas.

O valor unitário da hora influencia no pagamento da hora extra, que tem um adicional de 50% sobre a hora normal.

Embora o trabalhador passe a ter direito a dois dias de folgas na semana, ele será remunerado apenas por um. No caso de uma falta injustificada na semana, o empregador poderá descontar um dia do descanso remunerado e não dois.

A portaria também abre possibilidade para que os dois de descanso não sejam seguidos e nem dentro da semana. Contudo, eles precisam ser contabilizados dentro do mês e os sindicatos poderão negociar como as folgas serão compensadas

O trabalhadores com escala 12x36 poderão compensar as horas trabalhadas ou serem remunerados pelas horas extras quando a jornada resultar, no mês-calendário, em média superior ao limite semanal constitucional, nos termos de convenção ou acordo coletivo de trabalho.

Ainda nesta semana, o Ministério do Trabalho deverá publicar várias portarias para adequar às novas regras atividades econômicas com escala definidas em leis específicas, como tripulantes de voo e petroleiros.

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