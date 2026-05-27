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Desenvolvimento e Assistência Social Fim da escala 6x1 terá impacto positivo, avalia ministro Wellington Dias Com a escala 5x2 vamos garantir qualidade de vida maior, empregabilidade maior e mais oportunidades de trabalho", afirmou o ministro

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, disse nesta quarta-feira, 27, que o fim da escala de trabalho 6x1 "vai ter um impacto positivo" no mercado de trabalho, garantindo mais "qualidade de vida, empregabilidade e mais oportunidades de trabalho".

Dias foi o entrevistado desta quarta-feira do programa "Bom Dia, Ministro", da EBC.

"Vai ter impacto positivo. Muita gente não abre mão de ter o sábado e domingo com a família, ir ao culto, à igreja, à balada. As pessoas querem um padrão de vida que dois terços da população já alcançou. Hoje 66% dos trabalhadores brasileiros já têm uma escala de 5x2. Com a escala 5x2 vamos garantir qualidade de vida maior, empregabilidade maior e mais oportunidades de trabalho", afirmou.

A proposta de emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala de trabalho 6x1 voltará a ser discutida na comissão especial da Câmara nesta quarta-feira.

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