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Fim da escala 6x1: um mês após aprovação na Câmara, Senado começa a debater PEC nesta semana

Alcolumbre recebe centrais sindicais, membros do governo e autores da proposta na quarta-feira, antes de sessão temática sobre redução da jornada. Texto segue sem despacho para a CCJ

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Votação no plenário do Senado ocorreu após um acordo de procedimento articulado pelo líder do governo no Senado, Jaques Wagner (Votação no plenário do Senado ocorreu após um acordo de procedimento articulado pelo líder do governo no Senado, Jaques Wagner ( - Foto: Carlos Moura/Agência Senado

Um mês após ser aprovada pela Câmara, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala 6x1 começará a ser discutida no Senado Federal nesta semana.

Na quarta-feira, representantes do governo, centrais sindicais, prefeitos e parlamentares participam de uma sessão de discussão da proposta que prevê a redução da jornada de trabalho no país. O grupo também deverá se reunir com o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), para tentar destravar a votação do texto.

Aprovada pela Câmara dos Deputados em 27 de maio, a proposta chegou ao Senado no dia seguinte, mas ainda não houve encaminhamento para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), primeira etapa da tramitação do texto. A reunião e a sessão de debates representam, assim, a primeira movimentação política em torno da PEC desde sua chegada ao Senado.

Afastado de Alcolumbre desde a rejeição do nome de Jorge Messias a uma vaga no Supremo Tribunal Federal, o Palácio do Planalto pretende usar a discussão como forma de manter o tema em evidência. A redução da jornada é uma das bandeiras eleitorais do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O encontro foi articulado por parlamentares da base governista em conjunto com o Movimento Vida Além do Trabalho (VAT), que liderou a mobilização nacional pelo fim da escala 6x1. Participam da reunião a mais nova líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PT-PE), o senador Paulo Paim (PT-RS), os deputados Reginaldo Lopes (PT-MG) e a deputada Erika Hilton (PSOL-SP), que apresentou a PEC na Câmara.

 

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O encontro, aprovado ainda em maio a partir de requerimento do senador Dr. Hiran (PP-RR), reunirá representantes de trabalhadores, empresários e especialistas. Embora não tenha efeito deliberativo, o debate será o primeiro fórum oficial da Casa para discutir a proposta antes do início de sua tramitação.

O texto aprovado pela Câmara reduz a jornada máxima de trabalho de 44 para 40 horas semanais, sem redução salarial, garante dois dias de descanso remunerado por semana e estabelece um período de transição de 14 meses para adaptação das empresas. Na prática, a mudança tende a substituir a escala 6x1 pelo modelo 5x2, preservando a possibilidade de negociação de jornadas por meio de acordos e convenções coletivas.

A movimentação em torno da PEC da escala 6x1 contrasta com o ritmo de outra proposta considerada prioritária pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Aprovada em março na Câmara dos Deputados., a PEC da Segurança Pública ainda aguarda despacho à CCJ do Senado.

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