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Escala 6x1 Fim da escala 6x1: veja como votou cada deputado na comissão especial Com a aprovação, proposta poderá ser votada no plenário da Câmara dos Deputados

A comissão especial da Câmara dos Deputados que analisa a proposta de emenda à Constituição aprovou nesta quarta-feira (27), por 34 votos a 4, o texto apresentado pelo relator da proposta, o deputado federal Leo Prates (Republicanos-BA), abrindo o caminho para que o projeto seja votado em plenário.

Apenas quatro deputados votaram de forma contrária ao texto, três do PL e um do Novo: Julia Zanatta (PL-SC), Mauricio Marcon (PL-RS), Osmar Terra (PL-RS) e Gilson Marques (Novo-SC).

O texto foi apresentado na segunda-feira, após um acordo fechado entre o presidente Lula e o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). A proposta prevê a redução de 44 horas para 40 horas semanais de trabalho em uma transição de um ano.

Os dois dias de folga por semana passarão a valer 60 dias após a promulgação, ou seja, quando entra em vigor após ser aprovado no Congresso. Salários acima de R$ 21,1 mil não terão limite de jornada.

Durante a discussão, o líder da bancada do PL, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) indicou que o partido irá utilizar a estratégia de apresentar um destaque à proposta para instituir a escala 4x3 e sem período de transição. A deputada de oposição Julia Zanatta (PL-SC), que votou não ao texto do deputado Leo Prates, disse que o apoio anunciado por Cavalcante tem o objetivo de dobrar a aposta da proposta apoiada pelo governo em meio à pressão popular pela medida.

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