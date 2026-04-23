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ESCALA 6X1 Fim da escala 6x1: veja quem deve presidir comissão especial sobre a PEC Presidente da Câmara afirma que que definição de relator e presidente do colegiado será discutida nos próximos dias

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que pretende instalar já na próxima semana a comissão especial que vai analisar o mérito da proposta de emenda à Constituição (PEC) que trata do fim da escala 6x1. A definição sobre quem vai relatar o projeto e presidir o colegiado, segundo ele, deve ocorrer ainda nos próximos dias.

Segundo disse ao Globo, a criação da comissão especial deve ser determinada ainda nesta semana, mas a instalação deve ocorrer apenas nos últimos dias de abril.

Integrantes da CCJ avaliam que o mais provável é que o próprio Azi seja mantido como relator também na comissão especial. O deputado foi elogiado em diferentes momentos durante a tramitação no colegiado, e seu nome tem sido defendido tanto por parlamentares da base governista quanto da oposição. Motta deve tratar do tema diretamente com o deputado ainda nesta semana, mas o martelo ainda não foi batido sobre os nomes que devem compor o novo colegiado.

A instalação da comissão especial é o próximo passo na tramitação da PEC, âmbito onde o mérito da proposta será discutido antes de ser votado em plenário. Na CCJ, os deputados apenas analisaram a admissibilidade da proposta, ou seja, se o texto atende aos requisitos legais e constitucionais para tramitação.

O parecer aprovado na CCJ foi apresentado por Azi, que se manifestou pela constitucionalidade da matéria. Em seu voto, o deputado também defendeu a adoção de uma fase de transição para permitir a adaptação dos diferentes setores da economia, além da discussão de possíveis compensações ao setor produtivo, pontos que devem ganhar centralidade na próxima etapa da tramitação.

As PECs em análise reúnem diferentes iniciativas que tratam da redução da jornada de trabalho e da reorganização das escalas. Entre elas, está a proposta do deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), que prevê a redução gradual da jornada semanal de 44 para 36 horas ao longo de dez anos. Já um texto da deputada Erika Hilton propõe a adoção da escala 4x3, com quatro dias de trabalho e três de descanso, além da diminuição da carga horária.

Apesar das diferenças entre os textos, as discussões iniciais na Câmara já indicam a construção de um modelo intermediário, com jornada semanal de 40 horas e escala 5x2, formato que também se aproxima da proposta apresentada pelo governo federal.

A tramitação ocorre em meio a uma disputa entre Congresso e o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a condução do tema. O Executivo enviou ao Legislativo um projeto de lei próprio, com pedido de urgência constitucional, prevendo a redução da jornada máxima de 44 para 40 horas semanais.

Para Motta, contudo, o assunto já está pacificado, já tendo declarado diversas vezes publicamente que sua opinião é de que a melhor forma de o texto ser discutido é no âmbito de uma PEC, e não de um PL, como propôs o Executivo.

Até o momento, o projeto enviado pelo Executivo não avançou na Câmara, enquanto a PEC se consolidou como a principal via de discussão. Com a instalação da comissão especial prevista para os próximos dias, a expectativa é de intensificação das negociações sobre o formato final da proposta, incluindo regras de transição e eventuais medidas de compensação ao setor produtivo.

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