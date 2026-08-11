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taxas das blusinhas Fim das taxas das blusinhas precisa ser votado nas próximas semanas, diz presidente da Câmara Medida tem um mês para ser analisada; texto acabou com a cobrança de 20% sobre compras internacionais

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O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse nesta terça-feira que a medida provisória (MP) que acaba com a "taxa das blusinhas", a cobrança de 20% sobre compras internacionais precisa ser votada "nas próximas semanas" pela Casa para não perder validade.

A articulação política do governo Luiz Inácio Lula da Silva quer aproveitar o esforço concentrado no Congresso nesta semana para destravar textos de interesse do Palácio do Planalto, principalmente a medida provisória.

A comissão mista (formada por deputados e senadores) para analisar a MP será instalada na quarta-feira. O texto precisa ser votado na Câmara e no Senado até o dia 8 de setembro, para não perder a validade.

Esse é um tema que preocupa o Palácio do Planalto, já que essa cobrança dividiu o governo, gerou desgastes ao Executivo e foi revertida neste ano após a avaliação de que ela poderia prejudicar eleitoralmente Lula.

O texto ainda não teve sua comissão mista instalada. É um tema que será tratado na reunião de líderes. Para que a taxa não volte, é necessário que a câmara trate desse texto nas próximas semanas. Eu irei tratar disso no colégio de líderes e com o presidente (do Senado, Davi) Alcolumbre, já que será uma comissão mista disse Motta, antes de reunião de líderes.

O temor entre aliados de Lula é que o Congresso deixe a medida caducar, com objetivo de afetar negativamente o presidente, um mês antes das eleições.

A MP foi criticada por setores da economia, sobretudo varejistas, e vista por parlamentares como uma medida eleitoreira.

Antes do recesso parlamentar, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), se reuniu com representantes do varejo e ouviu apelos para que a medida não avançasse no Legislativo.

De acordo com relatos, Alcolumbre não apresentou calendário para a análise da proposta nem deu pistas do que deverá fazer com a medida.

Em meio ao clima eleitoral e com parlamentares focando a sua atuação nos redutos eleitorais, Câmara e Senado definiram um calendário de duas semanas de esforço concentrado, em que ocorrem sessões de votação: de 10 a 14 de agosto e 31 de agosto a 3 de setembro.

Um auxiliar de Lula fala que é preciso aproveitar essa primeira semana para destravar temas considerados mais urgentes.

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