Fim de ano chegou: é hora de limpar o armário, desapegar e ganhar uma renda extra. Veja onde vender

Com a chegada do fim do ano, muitas pessoas buscam maneiras criativas de garantir uma renda extra para encarar os desafios financeiros típicos desta temporada de festas e os gastos no início do ano. Além disso, a tendência do desapego tem ganhado força, impulsionando as vendas de itens usados como uma alternativa inteligente para quem deseja não apenas aumentar o orçamento, mas liberar espaço em casa.

Segundo a pesquisa “Perfil do comprador e vendedor online de produtos usados”, da plataforma OLX, o brasileiro tem, em média, R$ 2.113 em itens guardados que poderiam ser fonte de geração de renda extra. No estudo, 64% dos entrevistados declararam ter ao menos um produto sem uso. E, a uma semana do Natal, ainda dá tempo de fazer dinheiro desapegando do que não serve mais:

— Nesta época de fim de ano, há pessoas buscando itens para presentear no Natal ou para realizar as confraternizações, como decoração, por exemplo. Há também a mudança de ciclo com a virada do ano, e quem se muda deseja móveis usados para arrumar a nova casa. Há ainda aqueles que começam um novo curso e, por isso, querem comprar livros usados para estudar — ressalta Regina Botter, diretora-geral da OLX, acrescentando:

— Existem também os que desejam renovar o guarda-roupa e até os que querem começar o ano praticando um esporte diferente e acabam procurando itens na plataforma. Assim, há diversas categorias que o usuário pode escolher para vender um item que está parado em casa.

Alguns produtos estão entre os mais procurados neste fim de ano. “Artigos infantis” e “Moda e beleza” são as categorias que tiveram o maior crescimento, de 20% e 19%, respectivamente, na primeira semana de dezembro.

Já a seção “Para a sua casa” registrou o melhor desempenho na quantidade de vendas, com aumento de 17% no período analisado. Em segundo, aparece a categoria de “Eletrônicos e celulares”, com 14% de variação.

-- Como já havia trabalhado com brechós, a ideia caiu como uma luva. Estou anunciando e vendendo somente pelas redes sociais. Acho mais seguro. Para aumentar as vendas, aceito solicitações de amizades sem preconceito. É preciso separar os objetos sem uso, escrever anúncios interessantes e postar nos grupos de trocas nas redes sociais. Além disso, na minha experiência, ajudou muito ter os telefones fixos de pessoas conhecidas. Os idosos são grandes consumidores de produtos. Mas a maioria deles não tem redes sociais -- afirma a blogueira e vendedora Luciana Mallon.

Com um milhão de vendedores cadastrados, o Enjoei oferece mais de sete milhões de itens à venda na plataforma, desde moda e estilo até livros e peças de decoração.

— Temos perfis diversos. Desde aquela pessoa que tem um guarda-roupa cheio de peças para desocupar até aquela que quer apenas vender um livro ou um item de decoração que não faz mais sentido manter — declara Mari Moraes, gerente de Marketing no Enjoei.

Especialista em finanças pessoais e investimentos, Renan Diego recomenda que os vendedores adotam estratégias para que seus produtos se destaquem em meio a tantas opções, tanto aqueles anunciados em redes sociais, quanto em plataformas de desapego.

— O principal fato da venda de seu produto vai ser a foto. As pessoas decidem comprar ou não pela foto que veem. Então, busque tirar fotos bem iluminadas. Não precisa ser nada profissional, até a luz natural funciona, só precisa ser bem apresentada e que valorize bem a mercadoria. A descrição de seu produto deve ter elementos que despertem o desejo de comprá-lo, e não apenas as características técnicas — explica Renan Diego.

Os vendedores também devem observar o estado de conservação das peças. Diversos brechós virtuais já estão empregando pessoas especializadas em avaliar os produtos, definir se podem ou não ser comercializados e até estimar preços.

Veja onde vender

OLX

O vendedor deve se cadastrar no site www.olx.com.br e clicar em “Anunciar”. A negociação é feita diretamente entre o vendedor e o comprador. Há um plano básico, sem cobrança, e outros pagos.

Cresci e perdi

A loja de produtos infantis vende roupas do tamanho RN até 16 anos, calçados e acessórios para o bebê, novos e seminovos. O cliente pode levar suas peças para serem avaliadas e o valor gerado pode ser convertido em Crédito (vale-compra) ou o pagamento em dinheiro (Pix) pelo lote. A loja compra roupas do tamanho RN ao 16, calçados, brinquedos, enxovais, itens grandes e pequenos pro dia a dia da criança e do neném, e muitos outros do mundo infantil

Enjoei

O primeiro passo é se cadastrar no site www.enjoei.com.br e criar a sua lojinha virtual. O site cobra uma comissão de 18% mais uma tarifa fixa de acordo com o valor do produto. A tarifa varia de R$ 3,50 (para produtos com preço até R$ 15) até R$ 50 (para itens com preço de R$ 501 ou mais).

Por exemplo, para um vestido vendido a R$ 50, a plataforma desconta 18% mais R$ 8,50, que é a tarifa fixa, e o vendedor recebe R$ 32,50. A tabela com os valores pode ser consultada no menu https://www.enjoei.com.br/l/tarifas.

Peça Rara Brechó

O interessado deve fazer um cadastro no site https://pecararabrecho.com.br/. Para iniciar o processo, o vendedor precisa deixar suas peças com a equipe para serem avaliadas e receberem propostas de valores. As peças aprovadas serão apresentadas no site e nas redes sociais. A plataforma recomenda que o vendedor marque um horário para conversar com os avaliadores.

Mercado Livre

O Mercado Livre permite vender qualquer coisa sem ter que pagar pelo anúncio. Para itens usados, você pode anunciar e vender grátis.

Já Vendeu?

É preciso se cadastrar, agendar a retirada e aguardar a venda. Após a aprovação, o usuário pode levar seu produto usado até o armazém ou combinar a retirada com o próprio site. O custo só é descontado após a venda ser concluída. O serviço cobra uma comissão que varia de acordo com o produto.

Troc

Para vender é preciso fazer um cadastro no endereço www.troc.com.br. Separe pelo menos 15 peças que deseja vender. Confira se todas as marcas são aceitas no site. É preciso enviar todas as peças dentro de caixas lacradas. A equipe do site avaliará individualmente cada produto. Em 20 dias úteis, o interessado receberá um e-mail com o link para aprovar ou editar os preços das peças.

Roupas de Festa

Existem sites para venda de roupas de festa usadas, como Usei Uma Vez (www.useiumavez.com) e Empório Lulu (www.emporiolulu.com.br). O primeiro cobra comissão de 40% sobre o preço de venda do produto e o custo do frete. O segundo cobra por anúncios nas redes sociais.

Facebook e Instagram

O Facebook tem páginas de classificados. Também é possível vender em grupos, especialmente os de bairro. No Instagram, é importante criar um perfil da lojinha virtual. Aposte em boas fotos, de diversos ângulos.

Como fazer seu anúncio se destacar

Foto: É o primeiro contato do cliente com o produto e a chance que captar a atenção do cliente. A produção da foto é importante. Elas devem ser bem feitas. Tire pelo menos 5 fotos de diferentes ângulos e capriche na iluminação

Título: É a chance de chamar atenção do cliente, com criatividade e chamando a atenção com informações necessárias.

Preço: Pesquise produtos similares e compare com valores de mercado, e com preço justo. Colocar o preço muito baixo pode tirar relevância do produto.

Descrição: Destaque os pontos positivos do produto, e seu estado de conservação, sem também deixar de mencionar se houver defeitos.

Como fazer uma venda on-line com segurança

Tire todas as dúvidas pelo chat e canais oficiais das plataformas, evitando levar a conversa para aplicativos de mensagem, que são ambientes menos controlados;

Preste atenção à etapa de conclusão da compra e não siga caso identifique alguma atitude suspeita;

Não divulgue seus dados pessoais nem seu número de celular;

Verifique na plataforma informações sobre o vendedor e o comprador, como o tempo de conta;

Algumas plataformas oferecem o Compra Segura, serviço pelo qual é possível pagar uma compra pela plataforma, sem precisar efetuar transferências para terceiros. Assim que o pagamento é confirmado, o comprador recebe uma mensagem de confirmação;

Escolha lugares públicos e movimentados, como praças, shoppings ou estações de metrô. E, se possível, sempre vá acompanhado de outro adulto.

