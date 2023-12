A- A+

MUNDO Fim de ano na firma: CEO de gestora gigante dos EUA imita Taylor Swift em vídeo; assista Blackstone tem US$ 1 trilhão de ativos sob gestão. Ideia de 'Swifite corporativo' foi do diretor de operações da empresa, Jon Gray, após ir a um show da cantora com as filhas

Nenhuma empresa do mercado financeiro jamais chegará perto do domínio da cultura pop que Taylor Swift alcançou este ano. Mas isso não impediu a Blackstone de tentar.

E não foi uma tentativa trivial. A Blackstone é nada menos que uma das maiores gestoras do mundo em private equity (ou seja, que investe em participações acionárias em outras empresas), com mais de US$ 1

trilhão em ativos.





Para seu vídeo anual de fim de ano, a multinacional investiu nos fãs da cantora e compositora, conhecidos como Swifties, com uma produção interna que varia entre a autopromoção corporativa e a paródia autoirônica. E com participação de luxo de seus principais executivos.

Bem-vindo à era do Swiftie corporativo.

O vídeo é uma tradição anual iniciada em 2018, que dá aos executivos da gestora a oportunidade de terem seu momento “The Office” - no clima da famosa série de TV. Frequentemente, os investimentos da empresa são mencionados. Um dos vídeos anuais já contou com a participação da atriz americana Reese Witherspoon.

Mas Blackstone pode ser dona de fatias em grandes empresas globais. Mas não tem nenhum naco da holding Taylor Swift, e ela não está no vídeo. Nem mesmo suas músicas verdadeiras.

A ideia de fazer uma homenagem Swiftie começou quando o presidente da empresa, Jon Gray, foi a um show da cantora com suas filhas. De volta ao escritório, ele propôs fazer da turnê “The Eras” o tema do vídeo, que começa com o executivo propondo que a empresa saia em turnê para arrecadar seu próximo fundo.

Algumas pessoas expressaram preocupação. Cristina Anderson, chefe global de assuntos corporativos da empresa, ponderou que apenas desta vez seria bom serem confundidos com a BlackRock. Foi uma piada, já que a gestora costuma ser confundida com outra gestora de nome quase igual.

A ideia recebeu o selo de aprovação do CEO Steve Schwarzman, que entrou com tudo no clima. No vídeo, ele veste uma jaqueta com todos os tons de arco-íris e brilhante – similar à que Taylor Swift usou para cantar “Karma” em sua turnê – para ressaltar que a Blackstone “não deve ser confundida com a BlackRock”.

A equipe sênior canta uma melodia pop, dublando letras sobre a transformação da empresa e todas as suas "eras alternativas"

O vídeo foi enviado na manhã de quinta-feira a funcionários, investidores, consultores financeiros e executivos de empresas nas quais a Blackstone tem participação.

Veja também

LEILÃO Leilão de arte e móveis da família Hermès arrecada R$ 120 milhões