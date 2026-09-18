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Berkshire Hathaway Fim de uma era: Warren Buffett, o investidor mais famoso do mundo, será substituído por seu filho Aos 96 anos, guru dos mercados renuncia à presidência do conselho da Berkshire Hathaway

O fundador da Berkshire Hathaway, Warren Buffett, está deixando o cargo de presidente do conselho da empresa e será substituído por seu filho, Howard G. Buffett. O bilionário passará a ser presidente emérito da companhia com efeito imediato, de acordo com um comunicado divulgado nesta sexta-feira (18).

Warren Buffett, guru dos mercados, continuará como membro do conselho, enquanto seu filho, que é diretor da empresa desde 1993, assumirá o cargo de sucessor.

“Servir como seu presidente foi o privilégio de uma vida, e nunca considerei a confiança de vocês algo garantido”, escreveu Buffett em uma carta aos acionistas da Berkshire.

Howard Buffett, de 71 anos, é diretor da Berkshire há mais de 30 anos.

A mudança é o mais recente passo no processo de transição de liderança planejada há muito tempo de um dos mais renomados gigantes de investimentos do mundo. Buffett deixou o cargo de diretor-presidente da empresa no fim do ano passado, e um de seus colaboradores de longa data, Greg Abel, de 64 anos, assumiu a posição no início deste ano.

“O impacto de Warren sobre a Berkshire e seus acionistas não tem paralelo na história dos negócios americanos”, disse Abel no comunicado. “A cultura que Warren construiu e os valores que defendeu continuarão no coração da Berkshire, e Howard será seu guardião”.

Buffett, que completou 96 anos em 30 de agosto, transformou a empresa em uma das mais bem-sucedidas companhias de investimentos da história e se tornou um dos grandes sábios do capitalismo americano.

Ao longo de cerca de seis décadas à frente do conglomerado, Buffett, que completou 96 anos em 30 de agosto e se tornou um dos grandes gurus do capitalismo americano, transformou a Berkshire em uma potência avaliada em mais de US$ 1 trilhão, administrando empresas como a gigante de seguros Geico e a ferrovia Burlington Northern Santa Fe, além de um enorme portfólio de investimentos com participações em empresas de primeira linha, como Apple e Coca-Cola.

A Berkshire acumulou uma reserva de caixa superior a US$ 360 bilhões, e cada movimento que a empresa faz com seu dinheiro é acompanhado de perto pelos investidores, que, ao longo dos anos, deram a Buffett o apelido de “Oráculo de Omaha” por sua habilidade em investimentos. Dezenas de milhares de pessoas vão todos os anos a Nebraska para participar da reunião anual da Berkshire, apelidada de “Woodstock dos capitalistas”.

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