PERNAMBUCO

Dia de Finados: confira o horário de funcionamento de comércio e shoppings na RMR

Câmara de Dirigentes Lojistas divulgou como fica o esquema para o domingo (2)

Dia de Finados: saiba o que funciona na RMR neste domingo (2)Dia de Finados: saiba o que funciona na RMR neste domingo (2) - Foto: Paulo Pinheiro/CDL/Divulgação

O Dia de Finados, neste domingo (2), é feriado em todo o Brasil. A data religiosa movimenta a venda de artigos, como flores, velas e terços, e altera o funcionamento do comércio de rua. 

De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife), as lojas do centro da capital pernambucana e de bairros definirão se vão abrir ou não. Já os shoppings centers da Região Metropolitana (RMR) vão operar em horário especial.

Confira o que abre e o que fecha na RMR no Dia de Finados, neste domingo (2):

Comércio do Recife

O comércio do Centro do Recife e dos bairros vão funcionar de maneira facultativa. Ficará a cargo de cada lojista definir os horários de abertura e fechamento de cada estabelecimento.

Shoppings

Recife
Shopping Recife - das 12h às 21h
RioMar Recife - das 12h às 21h
Shopping Boa Vista -  11h às 19h
Shopping Tacaruna - das 12h às 21h 
Plaza Shopping - das 12h às 21h
Shopping de Afogados - fechado
Shopping ETC - das 12h às 18h

Olinda
Shopping Patteo Olinda - das 12h às 21h

Paulista
Paulista North Way Shopping - das 12h às 21h

Camaragibe
Camará Shopping - das 12h às 21h

Jaboatão dos Guararapes
Shopping Guararapes - das 12h às 21h. 

Cabo de Santo Agostinho
Shopping Costa Dourada - das 12h às 20h;

Igarassu
Shopping Igarassu - das 12h às 20h

Moreno
Recife Outlet -  das 9h às 21h

