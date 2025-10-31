Dia de Finados: confira o horário de funcionamento de comércio e shoppings na RMR
Câmara de Dirigentes Lojistas divulgou como fica o esquema para o domingo (2)
O Dia de Finados, neste domingo (2), é feriado em todo o Brasil. A data religiosa movimenta a venda de artigos, como flores, velas e terços, e altera o funcionamento do comércio de rua.
De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife), as lojas do centro da capital pernambucana e de bairros definirão se vão abrir ou não. Já os shoppings centers da Região Metropolitana (RMR) vão operar em horário especial.
Confira o que abre e o que fecha na RMR no Dia de Finados, neste domingo (2):
O comércio do Centro do Recife e dos bairros vão funcionar de maneira facultativa. Ficará a cargo de cada lojista definir os horários de abertura e fechamento de cada estabelecimento.
Recife
Shopping Recife - das 12h às 21h
RioMar Recife - das 12h às 21h
Shopping Boa Vista - 11h às 19h
Shopping Tacaruna - das 12h às 21h
Plaza Shopping - das 12h às 21h
Shopping de Afogados - fechado
Shopping ETC - das 12h às 18h
Olinda
Shopping Patteo Olinda - das 12h às 21h
Paulista
Paulista North Way Shopping - das 12h às 21h
Camaragibe
Camará Shopping - das 12h às 21h
Jaboatão dos Guararapes
Shopping Guararapes - das 12h às 21h.
Cabo de Santo Agostinho
Shopping Costa Dourada - das 12h às 20h;
Igarassu
Shopping Igarassu - das 12h às 20h
Moreno
Recife Outlet - das 9h às 21h