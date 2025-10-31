A- A+

PERNAMBUCO Dia de Finados: confira o horário de funcionamento de comércio e shoppings na RMR Câmara de Dirigentes Lojistas divulgou como fica o esquema para o domingo (2)

O Dia de Finados, neste domingo (2), é feriado em todo o Brasil. A data religiosa movimenta a venda de artigos, como flores, velas e terços, e altera o funcionamento do comércio de rua.



De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife), as lojas do centro da capital pernambucana e de bairros definirão se vão abrir ou não. Já os shoppings centers da Região Metropolitana (RMR) vão operar em horário especial.



Confira o que abre e o que fecha na RMR no Dia de Finados, neste domingo (2):

Comércio do Recife

O comércio do Centro do Recife e dos bairros vão funcionar de maneira facultativa. Ficará a cargo de cada lojista definir os horários de abertura e fechamento de cada estabelecimento.

Shoppings

Recife

Shopping Recife - das 12h às 21h

RioMar Recife - das 12h às 21h

Shopping Boa Vista - 11h às 19h

Shopping Tacaruna - das 12h às 21h

Plaza Shopping - das 12h às 21h

Shopping de Afogados - fechado

Shopping ETC - das 12h às 18h

Olinda

Shopping Patteo Olinda - das 12h às 21h



Paulista

Paulista North Way Shopping - das 12h às 21h



Camaragibe

Camará Shopping - das 12h às 21h

Jaboatão dos Guararapes

Shopping Guararapes - das 12h às 21h.

Cabo de Santo Agostinho

Shopping Costa Dourada - das 12h às 20h;

Igarassu

Shopping Igarassu - das 12h às 20h

Moreno

Recife Outlet - das 9h às 21h

Veja também