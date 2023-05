Financiamento da exportação para Argentina só ocorrerá com garantia, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira (02) que o governo brasileiro e o argentino estão estudando formas de garantia para viabilizar o papel do Brasil como financiador da exportação para o vizinho sul-americano e diminuir o risco de calote.

