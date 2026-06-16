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transição energética Financiamento da transição energética depende cada vez mais do capital privado Meta de mobilizar US$ 1,3 trilhão por ano até 2035 reforça papel de bancos, mercado de capitais e fundos climáticos na transição energética

A mobilização de recursos para financiar a transição energética e a adaptação às mudanças climáticas esteve no centro da COP30 e continua entre os principais desafios da agenda climática global. O Mapa do Caminho de Baku a Belém estabeleceu a meta de mobilizar US$ 1,3 trilhão por ano até 2035 para apoiar países em desenvolvimento.

O tema foi discutido na live “O Financiamento da Economia Limpa”, promovida pelo projeto Transição Energética, iniciativa do Globo e do Valor Econômico.

Para os participantes, o volume de recursos necessário para financiar a transição energética não virá apenas de bancos públicos ou organismos multilaterais. Esses agentes continuarão desempenhando papel importante na redução de riscos e no financiamento das primeiras etapas de novas tecnologias, mas a escala necessária dependerá da entrada crescente do mercado privado, avaliaram.

— Para financiar tecnologias maduras e que já são economicamente viáveis, quem entra financiando geralmente é o mercado. O papel dos bancos de fomento é induzir tecnologias mais incipientes — afirmou Luciana Costa, diretora de infraestrutura, transição energética e mudança climática do BNDES.

Segundo ela, foi esse o caminho percorrido por tecnologias como energia solar e eólica. O desafio agora é repetir o processo em áreas que ainda apresentam custos elevados ou modelos de negócio em consolidação, como combustível sustentável de aviação (SAF), restauração florestal, armazenamento de energia e mercado de carbono.

O SAF foi apontado como um dos setores que ainda precisam de mecanismos de apoio para ganhar escala, pois seu custo continua superior ao do combustível convencional. Luciana também destacou o potencial brasileiro no mercado de carbono.

— O custo de produção de crédito de carbono no Brasil é menor do que no resto do mundo — disse.

Se os bancos públicos são vistos como instrumentos para reduzir riscos e apoiar tecnologias emergentes, a expectativa é que a maior parte dos recursos venha do sistema financeiro privado e do mercado de capitais.

Para Fabiana Costa, chefe de sustentabilidade do Bradesco, a expansão do financiamento sustentável passa pela criação de métricas que permitam avaliar resultados e comparar projetos. Segundo ela, a entrada de mais investidores dependerá da capacidade de transformar compromissos ambientais em indicadores objetivos.

— Precisamos deixar de ter uma agenda qualitativa para que ela seja quantitativa — afirmou.

Sustentabilidade deixou de ser um tema restrito a áreas específicas e passou a influenciar decisões de investimento, inovação e desenvolvimento de novos produtos.

— Hoje não existe mais isso de sustentabilidade como uma área específica dentro da empresa — afirmou Luiz Paulo Pereira Assis, sócio-líder de estratégia de sustentabilidade da Deloitte, que também participou da live.

Em setores como siderurgia, cimento e transporte, a adoção de novas tecnologias continua fortemente ligada ao custo do financiamento.

— A redução do custo de capital pode acelerar muito a adoção dessas tecnologias — disse.

O avanço das finanças sustentáveis trouxe uma preocupação recorrente para bancos, investidores e reguladores: como separar projetos efetivamente sustentáveis de iniciativas que apenas utilizam o discurso ambiental, o chamado greenwashing. A chefe de sustentabilidade do Bradesco afirmou que operações rotuladas como verdes precisam ser acompanhadas por critérios claros e validação independente:

— Não dá para ser meio sustentável, meio negócio sustentável.

Ela defendeu ainda o fortalecimento da taxonomia sustentável brasileira e do mercado regulado de carbono para reduzir dúvidas sobre a classificação dos projetos.

— Não estamos falando de uma agenda de conservacionismo, mas de uma agenda econômica — afirmou.

O projeto Transição energética é uma iniciativa do Globo e do Valor Econômico, com patrocínio da Vale.

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