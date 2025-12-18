Qui, 18 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta18/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
VEÍCULOS

Financiamento de veículos tem melhor novembro em 14 anos, mostra levantamento da B3

Entre janeiro e novembro, foram 6,641 milhões de unidades financiadas

Reportar Erro
Entre janeiro e novembro, foram 6,641 milhões de carros financiadosEntre janeiro e novembro, foram 6,641 milhões de carros financiados - Foto: Richard A. Brooks / AFP

O financiamento de veículos cresceu 3% em novembro ante igual mês do ano passado, a 623 mil unidades, segundo levantamento da B3. O volume representa o melhor resultado para o mês desde 2011, há 14 anos.

Entre janeiro e novembro, foram 6,641 milhões de unidades financiadas, um crescimento de 1,2% na comparação com o mesmo intervalo de 2024.

Leia também

• Ford cancela contrato de baterias para veículos elétricos de US$ 6,52 bi com a LG

• Ambipar: Tribunal no Texas marca audiência para avaliar proposta de financiamento

• Caixa volta a permitir contratação de mais de um financiamento imobiliário com recursos do SBPE

A métrica considera modelos novos e usados, incluindo motos, automóveis leves e pesados.

Entre os usados, houve 401 mil financiamentos em novembro, um avanço de 3,0% no confronto anual. Já as operações com veículos novos apresentaram expansão ainda maior, de 7,1%, a 222 mil.

Já os financiamentos de motos subiram 16,6% no período, a 162 mil unidades. Os de automóveis e comerciais leves recuaram 0,5%, a 437 mil.

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter