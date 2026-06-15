Financiamentos do BNB para construção e reforma de banheiros beneficiam mais de 150 mil famílias

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Mais de 150 mil famílias de agricultores familiares do Nordeste estão sendo beneficiadas com a construção ou reforma de banheiros em suas propriedades. Em 12 meses, os investimentos do Banco do Nordeste (BNB) já somam R$ 452,7 milhões em operações de crédito e alcançam, de forma estimada, cerca de 450 mil pessoas. Os números consideram as contratações realizadas em toda área de atuação do Banco, que inclui os estados nordestinos e partes de Minas Gerais e Espírito Santo



Lançada em julho do ano passado, no âmbito do Plano Safra 2025/2026, a linha de crédito é operacionalizada pelo Agroamigo, dentro do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), e atende agricultores com renda bruta anual de até R$ 50 mil. As operações são contratadas em condições facilitadas, com taxa de juros de 0,5% ao ano e prazo de até três anos para pagamento. Cada família pode financiar até R$ 3 mil para construir ou reformar sua unidade sanitária. Outra vantagem é que os financiamentos não comprometem os limites de crédito destinados às atividades produtivas, preservando a capacidade de investimento das famílias.



Segundo o presidente do BNB, Paulo Câmara, a iniciativa reforça o papel do crédito como instrumento de transformação social, ao levar infraestrutura básica para dentro das casas e promover mais dignidade às famílias do campo, em sintonia com as políticas públicas voltadas à agricultura familiar.



"Ao direcionarmos recursos para a construção e reforma de instalações sanitárias, estamos cuidando das pessoas, que é a principal orientação do presidente Lula. Nossa missão enquanto banco de desenvolvimento é ajudar as famílias a ter uma vida melhor e isso não restringe a oferecer crédito a produção, mas também oferecer condições essenciais de saúde e bem-estar. O acesso a banheiros adequados contribui diretamente para a prevenção de doenças, a melhoria das condições de higiene e o fortalecimento da dignidade no meio rural", afirma.

Segundo dados do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o percentual da população do Nordeste que reside em domicílio sem banheiro próprio chega 4,7%. Apesar de estar bem menor do que o registrado no censo de 2010 (quando eram 16,6%), esse número ainda é bem acima do percentual nacional, que é de 2,2%.

Do começo de 2026 até o início de junho, somam-se mais de 66,9 mil novas operações, com aproximadamente R$ 200,7 milhões em recursos aplicados.

Contratações em Pernambuco

As famílias do meio rural em Pernambuco que são atendidas pelo Agroamigo já financiaram a construção ou reforma de 17.600 unidades sanitárias, desde o lançamento da nova linha em julho do ano passado. Foram desembolsados mais de R$ 52,8 milhões pelo Banco do Nordeste no estado. Considerando a média de moradores por unidade residencial (três pessoas, segundo o IBGE), são mais de 53 mil pessoas que passaram a ter acesso a banheiro.

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