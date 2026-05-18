Financiamentos para edifícios residenciais ganham destaque no setor imobiliário

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O aumento das taxas condominiais acima da inflação tem provocado mais inadimplência, menos investimentos e crescimento da busca por crédito para viabilizar obras e despesas essenciais nos condomínios brasileiros. Segundo levantamento da Superlógica, a taxa de inadimplência em condomínios brasileiros apresentou oscilação significativa nos últimos 18 meses variando entre outubro/2024 (13,84%) e 6,80% (set/2025). Já a demanda por financiamento para condomínios cresce entre 10% e 15% ao ano.

O cenário acende um alerta, especialmente em edifícios mais antigos, que seguem enfrentando problemas estruturais decorrentes da falta de manutenção preventiva. Segundo Edoardo Costa, consultor de finanças especializado em condomínios (MSc. Corporate Finance – Stevens Institute of Technology, USA), “optar pelo empréstimo, com empresa especializada no segmento, é viabilizar financeiramente o edifício, valorizando o patrimônio. É uma forma de desburocratizar o negócio da análise de crédito e partir para a ação sem perda de tempo, num prazo imediato".

Além da inadimplência, outro fator que preocupa é a tendência de aumento nos custos de manutenção. Embora atualmente acompanhem a inflação, a expectativa do setor é de um reajuste de cerca de 15% com os impactos da reforma tributária, especialmente sobre os serviços.“Quando o condomínio não consegue investir no momento certo, o risco deixa de ser apenas financeiro e passa a ser também estrutural, podendo comprometer a segurança dos moradores”, explica Edoardo Costa.

Crédito

Diante desse cenário, o crédito voltado para condomínios tem se consolidado como uma alternativa para síndicos que precisam agir rapidamente, sem recorrer a taxas extras elevadas ou longas negociações com fornecedores.



O perfil dos condomínios que buscam financiamento revela um recorte importante: a maioria é residencial, com mais de 10 anos de construção e pertencente à classe média, com taxas condominiais entre R$ 600 e R$ 1.500.

“Condomínios de alto padrão tendem a optar por taxas extras, enquanto os de padrão mais popular enfrentam dificuldade de aprovação devido à alta inadimplência. Por isso, o crédito acaba sendo mais acessado por condomínios de classe média”, explica.

Entre os principais motivos para a busca por financiamento estão a ausência de fundo de reserva, necessidade de prazos mais longos para pagamento e a tentativa de evitar cobranças extras elevadas aos moradores.

Risco

Especialistas alertam que adiar manutenções pode trazer consequências graves. Entre os principais riscos estão falhas em elevadores, problemas elétricos com potencial de incêndio e até comprometimento estrutural de edifícios. “Quando o condomínio entra em um ciclo de degradação, tudo para de funcionar. Isso desestimula os moradores a investir e agrava ainda mais a situação”, diz Edoardo Costa.

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