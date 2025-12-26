A- A+

INVESTIMENTO Finep anuncia R$ 1,5 bilhão em crédito para inovação no primeiro semestre de 2026 Recursos do programa Inovacred serão destinados a projetos empresariais; iniciativa bateu recorde em 2025

A Finep (Financiadora de Estudos e Projetos) anunciou que vai liberar R$ 1,5 bilhão em crédito para projetos de inovação no primeiro semestre de 2026, por meio do programa Inovacred.



Em 2025, a iniciativa alcançou volume recorde, com R$ 3 bilhões contratados por empresas em todo o país.

Criado em 2013, o Inovacred oferece financiamento reembolsável com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), com taxas de juros reduzidas e prazos mais longos.



Neste ano, os financiamentos tiveram custo de taxa referencial de mais 6,068% ao ano e prazo de até 96 meses para pagamento, incluindo carência.





O programa é operado por cerca de 30 agentes financeiros, responsáveis pela análise e acompanhamento dos projetos. Podem ser financiados itens como equipamentos, softwares, infraestrutura, mão de obra e serviços especializados.

Em 2025, mais de R$ 500 milhões foram destinados a projetos nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Do total previsto para o primeiro semestre de 2026, 30% dos recursos serão reservados para empresas dessas regiões.

Segundo o presidente da Finep, Luiz Antônio Elias, a ampliação do crédito busca garantir continuidade aos investimentos em inovação.

"Os resultados do Inovacred mostram a importância de manter recursos regulares para ciência, tecnologia e inovação, com impacto também no desenvolvimento regional ", diz.

