Finep anuncia cerca de R$ 300 mi em crédito ainda disponível para Nordeste e outras regiões
Projetos podem ter foco em desenvolvimento de novos produtos, processos ou melhorias para pleitear financiamento com taxa subsidiada e parcelamento em até oito anos
O Finep Inovacred, crédito especial para ampliar a competitividade das empresas, ainda tem disponíveis cerca de R$ 300 milhões em recursos para contratações nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Com foco no desenvolvimento de novos produtos, processos ou melhorias, o Inovacred oferece taxa de TR + 6,068% a.a. e prazo de pagamento de até 96 meses.
Os representantes da Finep nessas regiões estão auxiliando as empresas na busca pelos agentes financeiros credenciados pela agência.
Dos R$ 700 milhões liberados pela Finep para essas regiões (R$ 400 milhões em agosto e mais R$ 300
milhões no início de novembro), R$ 299 milhões ainda estão disponíveis para contratação sem limite
por agente financeiro.
“Queremos convidar os empresários que têm projetos de inovação a procurarem a Finep para
conhecer as condições do Inovacred, tirarem suas dúvidas e ampliarem os horizontes para viabilizar
as ações de que a sua região e o Brasil tanto precisam”, destaca o presidente da Finep, Luiz Antonio
Elias.
Leia também
• IBGE: necessidade de financiamento do governo foi de R$ 741,3 bi em 2024, queda de 12,2%
• Entenda por que povos defendem acesso direto a financiamento climático
• Financiamento climático está 'falhando' com Estados insulares vulneráveis, diz Vanuatu
O foco da Finep é viabilizar projetos que pertençam a uma das seis áreas da Nova Indústria Brasil
(NIB): cadeias agroindustriais sustentáveis e digitais; complexo econômico e industrial da saúde; infraestrutura, saneamento, moradia e mobilidade sustentáveis; transformação digital da indústria;
bioeconomia, descarbonização e transição energética; e tecnologias de interesse para a soberania e a defesa nacionais.
A primeira liberação de recursos da Finep pelo Inovacred ocorreu em 20 de agosto para as regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, no valor de R$ 400 milhões. Na sequência, em 3 de novembro, a
Finep liberou mais R$ 1 bilhão em crédito para todo o país, sendo 30% deste valor para essas três regiões.
Do total de recursos liberados para Norte, Nordeste e Centro-Oeste, R$ 401 milhões foram contratados ou estão em regime de contratação.
Os recursos destinados às regiões Sudeste e Sul foram plenamente recebidos e estão em contratação, seguindo o sistema aberto para formação de fila.