Financiamento Finep anuncia cerca de R$ 300 mi em crédito ainda disponível para Nordeste e outras regiões Projetos podem ter foco em desenvolvimento de novos produtos, processos ou melhorias para pleitear financiamento com taxa subsidiada e parcelamento em até oito anos

O Finep Inovacred, crédito especial para ampliar a competitividade das empresas, ainda tem disponíveis cerca de R$ 300 milhões em recursos para contratações nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Com foco no desenvolvimento de novos produtos, processos ou melhorias, o Inovacred oferece taxa de TR + 6,068% a.a. e prazo de pagamento de até 96 meses.

Os representantes da Finep nessas regiões estão auxiliando as empresas na busca pelos agentes financeiros credenciados pela agência.

Dos R$ 700 milhões liberados pela Finep para essas regiões (R$ 400 milhões em agosto e mais R$ 300

milhões no início de novembro), R$ 299 milhões ainda estão disponíveis para contratação sem limite

por agente financeiro.

“Queremos convidar os empresários que têm projetos de inovação a procurarem a Finep para

conhecer as condições do Inovacred, tirarem suas dúvidas e ampliarem os horizontes para viabilizar

as ações de que a sua região e o Brasil tanto precisam”, destaca o presidente da Finep, Luiz Antonio

Elias.

O foco da Finep é viabilizar projetos que pertençam a uma das seis áreas da Nova Indústria Brasil

(NIB): cadeias agroindustriais sustentáveis e digitais; complexo econômico e industrial da saúde; infraestrutura, saneamento, moradia e mobilidade sustentáveis; transformação digital da indústria;

bioeconomia, descarbonização e transição energética; e tecnologias de interesse para a soberania e a defesa nacionais.

A primeira liberação de recursos da Finep pelo Inovacred ocorreu em 20 de agosto para as regiões

Norte, Nordeste e Centro-Oeste, no valor de R$ 400 milhões. Na sequência, em 3 de novembro, a

Finep liberou mais R$ 1 bilhão em crédito para todo o país, sendo 30% deste valor para essas três regiões.

Do total de recursos liberados para Norte, Nordeste e Centro-Oeste, R$ 401 milhões foram contratados ou estão em regime de contratação.

Os recursos destinados às regiões Sudeste e Sul foram plenamente recebidos e estão em contratação, seguindo o sistema aberto para formação de fila.

