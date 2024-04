Finep Day: R$ 500 milhões disponíveis em recursos para inovação na indústria

A- A+

O Finep Day desembarcou no Recife, nesta segunda-feira (1º), com uma novidade mais que promissora: R$ 500 milhões em investimentos estão disponíveis em crédito, numa parceria inédita do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, através da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) com o Banco do Nordeste.

O evento, que está rodando o País, é uma oportunidade para aproximar empresas, ICTs e outros atores de inovação com os programas de fomento da financiadora, como o Finep Mais Inovação.

Realizado na sede da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), o encontro reuniu autoridades como presidente do Sistema Fiepe, Ricardo Essinger; a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos; o superintendente estadual do Banco do Nordeste (BNB), Hugo Queiroz; o superintendente da Sudene, Danilo Cabral; a Secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco, Mauricelia Vidal Montenegro, representando a governadora Raquel Lyra; o secretário de Ciência e Tecnologia do Recife, Rafael Figueiredo, entre outros membros da área de pesquisa e parlamentar.

“Hoje é um dia muito importante, abrimos a Casa da Indústria para que os empreendedores conheçam o Finep. Muitas pessoas ainda não entendem e não conhecem a financiadora, por isso estamos aqui fazendo a ponte entre os recursos de pesquisa de inovação e os que desejam investimentos para suas empresas”, comentou Ricardo Essinger, presidente da Fiepe.

Presidente do Sistema Fiepe, Ricardo Essinger | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

Recursos liberados

Visando a recompor integralmente o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, que é o principal recurso de fomento no setor de tecnologia e inovação, o Governo Federal vem fomentando recursos na área.

“O nosso Ministério tem a função contribuir no desenvolvimento do Brasil e de Pernambuco e não há perspectiva no desenvolvimento que não seja a inovação. A inovação só é possível quando aproveitamos a grande capacidade de produção científica e tecnológica que tem nas instituições, nas universidades, parques tecnológicos”, ressaltou a ministra Luciana.

Entre as novidades anunciadas, está que o Banco do Nordeste será o operador dos recursos da Finep por meio do InovaCred.

“É uma decisão política consequente: se você quer acabar com a desigualdade regional, tem que colocar o banco que cuida do financiamento para operar recursos da Finep. Então, o BNB irá realizar essas operações de crédito. São recursos reembolsáveis na ordem de R$ 500 milhões para projetos de empresas de todos os portes, com uma taxa de juros mais baixas do País”, completou Santos.

Ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

Representando o Banco do Nordeste, o superintendente de Pernambuco, Hugo Queiroz, destacou a parceria entre os órgãos.

“O Banco do Nordeste, em uma estratégia conjunta com a Finep, tem implementado e ampliado políticas de estímulo à inovação do mercado. Então a ideia é proporcionar aos pequenos, médios e grandes empreendedores uma linha de crédito específica para fazer com que eles, através da inovação, melhorem seus processos produtivos, obtendo ganhos, redução de custos e tendo uma atividade mais fluida”, pontuou o representante.

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) se fez presente com Danilo Cabral, que ressaltou a importância da ação integrada das instituições que atuam no setor de pesquisa e desenvolvimento.

“A Sudene veio aqui para que a gente pudesse dialogar com o setor produtivo, mostrando que é fundamental a gente agir de forma articulada, em que o poder público, junto com a iniciativa privada e aqueles que fazem a pesquisa e a ciência, possa formular um pensamento e a partir desse pensamento a gente integra as soluções que são necessárias”, ressaltou o gestor.

Novas chamadas públicas do Finep

A Financiadora de Estudos e Projetos apresentou as chamadas públicas de projetos que foram disponibilizadas pela instituição.

Os editais abrangem iniciativas nas áreas de Saúde; Energias Renováveis; Bioeconomia; Cadeias Agroindustriais Renováveis; Mobilidade Urbana; Tecnologias Digitais; Aviação Sustentável e Soberania e Defesa Nacional.

Para o diretor da Finep, Márcio Stefanini, a meta da equipe é ter mais operações em carteira no estado de Pernambuco. “Hoje, temos apenas uma. Temos que mudar essa realidade”, frisou.

No planejamento da Finep até 2026, constam aplicações na ordem de R$ 41 bilhões. A aplicação de recursos deve focar nos temas prioritários da Nova Indústria Brasil, como Inteligência Artificial, combustíveis sustentáveis, hidrogênio de baixa emissão de carbono, sementes sintéticas para cana-de-açúcar, entre outros.

Segundo a financiadora, as chamadas são direcionadas para empresas de todos os portes, que apresentem nível de maturidade tecnológica compreendida entre os TRLs 3 e 7.

O custeio dos projetos será operacionalizado através de subvenção econômica. Todas as informações e editais podem ser consultados através do site oficial (http://www.finep.gov.br/).

Autoridades marcaram presenã no Finep Day | Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

