Investimento Finep investe mais de R$ 23 milhões em projetos estratégicos em Pernambuco Aporte inclui preservação de acervos universitários e fortalecimento do Porto Digital

A Finep (Financiadora de Estudos e Projetos) anunciou um investimento de mais de R$ 23 milhões em iniciativas de ciência, tecnologia e inovação em Pernambuco. Do total, R$ 10 milhões serão destinados à recuperação e preservação de acervos de universidades públicas, com o objetivo de proteger trabalhos acadêmicos, pesquisas científicas e o patrimônio histórico das instituições. Outros R$ 14 milhões serão aplicados no Porto Digital, um dos principais parques tecnológicos do país, reconhecido pelo papel relevante na economia estadual.

Entre 2023 e 2025, o apoio da Finep contribuiu para que as contratações de projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) em Pernambuco crescessem 4,5 vezes, enquanto a liberação de recursos triplicou em relação ao período de 2019 a 2022. Só em 2024, as contratações somaram R$ 415 milhões e as liberações chegaram a R$ 200 milhões. Em 2025, o montante liberado já alcança R$ 108 milhões.

A atuação da Finep em Pernambuco integra um movimento mais amplo de ampliação dos investimentos no Nordeste. Entre janeiro de 2023 e março de 2025, a agência destinou R$ 1,34 bilhão para projetos na Bahia, Ceará e Pernambuco.

“Os projetos recém-beneficiados receberam recursos não reembolsáveis, que confirmam o compromisso da Finep com o fortalecimento da inovação de Pernambuco. O estado se consolida, cada vez mais, como um dos principais polos estratégicos de fomento da nossa agência no Nordeste e no Brasil”, afirmou Márcio Stefanni, diretor Financeiro, de Crédito e Captação da Finep.

Em 2024, a agência atingiu a maior carteira de crédito de sua história, totalizando R$ 22 bilhões, com faturamento recorde de R$ 2 bilhões. Junto ao BNDES, aprovou R$ 29,6 bilhões no ano — o maior valor desde 2010.

Os investimentos no Nordeste estão inseridos no programa “Mais Inovação Brasil”, que prevê orçamento de R$ 66 bilhões até 2028, sendo 62% sob responsabilidade da Finep. Entre 2023 e 2024, os desembolsos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) para financiamento não reembolsável somaram R$ 2,68 bilhões, alta de 371% frente ao período de 2019 a 2022.

Na região, os recursos não reembolsáveis cresceram mais de 356%, chegando a R$ 339,4 milhões entre 2023 e 2024. A Finep também destinou quase R$ 50 milhões às chamadas públicas para Parques Tecnológicos e R$ 177,2 milhões ao Proinfra Desenvolvimento Regional 2024, voltado à expansão da infraestrutura científica.

