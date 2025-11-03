A- A+

crédito Finep libera R$ 1 bilhão para crédito de projetos de inovação a nível nacional Prazo para apresentar propostas vai até o próximo 31 de dezembro

A agência pública Finep abriu nesta segunda-feira, 03, um novo ciclo do programa de crédito descentralizado Inovacred, liberando R$ 1 bilhão do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) para financiar projetos de inovação em todo País.

O prazo para apresentar propostas vai até o próximo 31 de dezembro, informou a agência.



Segundo a Finep, pelo menos R$ 300 milhões serão destinados às regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Os empréstimos têm taxa de TR+ 6,068% ao ano e até 96 meses de prazo total, com 24 meses de carência, e até 100% de participação da Finep.



"A liberação desses recursos em todo o Brasil é a materialização do compromisso assumido pela Finep e pelo governo federal de conferir robustez e regularidade nos investimentos em ciência tecnologia e inovação no país, com oportunidades tanto nas localidades que concentram mais projetos quanto para o desenvolvimento regional", afirmou em nota o presidente da Finep Luiz Antonio Elias.



O programa de financiamento reembolsável da Finep, Inovacred, é operado por cerca de 30 agentes financeiros no País, que estão encarregados de avaliar, aprovar e acompanhar os projetos contratados, financiando itens como equipamentos, softwares, infraestrutura, mão de obra e serviços especializados, para promover inovação em produtos, processos ou serviços em todo o território nacional, informou a Finep.

