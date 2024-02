A- A+

NEGÓCIOS Fintech faz parceria para agilizar pagamento de pequena empresa para 190 países Transferências poderão ser feitas em 100 moedas e serão concluídas em apenas um dia, metade do tempo atual. Sistema, que também é voltado para companhias de porte médio, entrará em vigor neste semestre

A fintech de câmbio Ebury anunciou nesta quinta-feira (dia 12) um novo sistema de pagamento com o objetivo de agilizar as transações financeiras de pequenas e médias empresas (PMEs) brasileiras com fornecedores estrangeiros. A ideia é que elas consigam pagar por insumos e serviços de empresas de 190 países em até um dia útil, metade do prazo atual.

A solução deve começar a valer até o fim deste semestre e acontece por meio de uma parceria da empresa de tecnologia financeira com a Nium, líder em pagamentos globais em tempo real. Este é o primeiro acordo da empresa com base em Cingapura com uma instituição financeira brasileira.

De acordo com a Ebury, aproveitando a infraestrutura de pagamentos da Nium, será possível operacionalizar pagamentos entre países, de PMEs brasileiras para fornecedores do exterior, do real para 100 moedas em 24 horas úteis.

Atualmente, pelo Swift – a principal rede de pagamentos internacionais do mundo –, as transações são realizadas em até dois dias úteis.

Por questões de confidencialidade, a empresa não divulga valores, mas argumenta que o sistema deve reduzir os custos das operações a um terço dos valores atuais.

– O crescimento das transações internacionais é uma tendência grande para as PMEs, e por isso a gente precisava de um parceiro como a Nium, com capilaridade de pagamento ao redor do mundo – pontua Vinicius Vieira, head de Desenvolvimento de Negócios da Ebury.

Ele dá como exemplo um pequeno ou médio negócio brasileiro que contrata um software de uma empresa de tecnologia da Alemanha para otimizar seu processo de produção:

– O banco vai receber os reais dessa empresa brasileira e converter a moeda para o euro com máxima eficiência tecnológica, de maneira mais fluida e custos otimizados, para que os dois lados tenham uma experiência melhor na transação.

A operação deve funcionar tanto diretamente no próprio banco Ebury como em instituições financeiras parceiras que utilizam os sistemas da marca para envio de remessas internacionais, como é o caso de alguns bancos digitais.

Segundo Vieira, a empresa ainda não planeja a implementação do serviço na outra via das transações internacionais, ou seja, na venda de produtos e serviços brasileiros para consumidores do exterior.

Mas o próximo passo deve ser levar a solução para microempresas e microempreendedores individuais (MEIs).

Os limites das transações devem variar de acordo com cada cliente. Já a confirmação do pagamento chegará ao banco da outra ponta em tempo real, e o valor será creditado na conta da empresa fornecedora em até um dia útil.

