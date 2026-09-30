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OPORTUNIDADE Fiocruz oferece 122 vagas de estágio com oportunidades no Recife; saiba mais Seleção contempla estudantes de níveis superior, médio e técnico, com inscrições gratuitas até 16 de outubro

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) está com inscrições abertas para o processo seletivo de estágio não obrigatório, em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola do Rio de Janeiro (CIEE Rio), até 16 de outubro.

Ao todo, são oferecidas 122 vagas, além de cadastro de reserva, para estudantes de níveis superior, médio e técnico em unidades de sete cidades.

As oportunidades estão distribuídas entre unidades da Fiocruz no Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Manaus (AM) e Recife (PE).

Das vagas disponíveis, 119 são destinadas a estudantes de graduação e três a alunos de nível médio ou técnico, conforme os cursos e requisitos estabelecidos no edital.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pelo portal de processos públicos do CIEE Rio, com o preenchimento do formulário eletrônico e o envio da documentação exigida.

Os candidatos devem verificar previamente os requisitos específicos de cada oportunidade e a relação de cursos contemplados no edital.

Seleção

O processo seletivo prevê reserva de vagas para diferentes grupos. São destinados 10% das oportunidades a pessoas com deficiência, 30% a estudantes negros, 3% a indígenas, 2% a quilombolas e 5% a pessoas trans.

Podem participar estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC).

Estrangeiros também podem se candidatar, desde que estejam matriculados em cursos autorizados no Brasil e tenham visto temporário válido.

A idade mínima é de 16 anos na data da contratação, passando para 18 anos em atividades consideradas perigosas ou insalubres.

A jornada de estágio poderá ser de 20 horas semanais, com quatro horas diárias, ou 30 horas semanais, com seis horas diárias.

A bolsa-auxílio varia conforme o nível de ensino e a carga horária, de R$ 651,31 a R$ 1.508,42. Também é previsto auxílio-transporte de R$ 13,40 por dia.

Após o preenchimento do formulário e o envio da documentação comprobatória, as inscrições serão analisadas conforme os critérios estabelecidos no edital.

O processo seletivo também inclui entrevistas e avaliação dos requisitos exigidos para cada oportunidade.

O CIEE Rio é responsável pela parceria para a realização do processo seletivo. A instituição, fundada há 61 anos, atua na integração de estudantes ao mercado de trabalho e desenvolve programas voltados à promoção da cidadania, ao fortalecimento de vínculos e à redução das desigualdades sociais.

Serviço:

Processo seletivo de estágio não obrigatório da Fiocruz

Inscrições: até 16 de outubro

Vagas: 122, além de cadastro de reserva

Níveis: superior, médio e técnico

Cidades: Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Curitiba, Manaus e Recife

Inscrições: portal de processos públicos do CIEE Rio

Bolsa-auxílio: de R$ 651,31 a R$ 1.508,42

Auxílio-transporte: R$ 13,40 por dia.

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