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Mercado Financeiro Fipe: coordenador revisa projeção de IPC de julho de 0,15% para 0,13% por queda em alimentos De acordo com o economista, Guilherme Moreira, a surpresa do período foi Alimentação, que recuou 0,49%

A queda mais intensa do que a esperada no grupo Alimentação no Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (IPC-Fipe) levou a instituição a reduzir a projeção para a inflação de julho de 0,15% para 0,13%, segundo o coordenador do indicador, Guilherme Moreira. Para os alimentos, a estimativa passou de queda de 0,17% para recuo de 0,25%

O IPC-Fipe da segunda quadrissemana de julho, divulgado nesta sexta-feira, 17, apresentou alta de 0,01%, abaixo do previsto (0,03%). "Ou seja, zero, praticamente estável", disse Moreira.

De acordo com o economista, a surpresa do período foi Alimentação, que recuou 0,49%. Entre os itens citados como destaques, houve forte baixa do tomate (-16,47%) e recuos também em café, vagem, batata, banana, arroz e maçã.

Na avaliação do coordenador do IPC-Fipe, o movimento tem caráter sazonal, especialmente para itens in natura, com redução de demanda por causa do frio. Nas últimas semanas, os produtos recuaram 1,87%, enquanto os semi-elaborados caíram 0,53%, afirmou Moreira.

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