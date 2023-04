A- A+

A Páscoa é a sexta data comemorativa mais importante para o varejo, segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco (Fecomércio-PE). Para 2023, a expectativa do empresariado local é que o volume de vendas de produtos relacionados ao evento alcance R$ 49 milhões. Em todo o País, a expectativa é que esse total chegue a 2,49 bilhões – o equivalente a 15,2% a mais quando comparado ao ano passado, quando não foram coletados dados locais.

No entanto, esta será uma Páscoa mais cara para o bolso do recifense. Segundo a Fecomércio, na comparação com 2022, o preço do chocolate em barra, por exemplo aumentou 15,8%. Já o bacalhau teve alta de 13,7%.

Variação de preços

Diante desse incremento, o consumidor precisa estar bastante atento. Segundo o Procon Recife, é possível encontrar uma variação de preços entre um estabelecimento e outro que pode chegar a 392%, no caso do bacalhau, e de 140,17% para ovos de chocolate. O levantamento do Procon Recife foi feito nos dias 28 e 29 de março, em 11 estabelecimentos da capital.

Os fiscais do órgão visitaram diferentes redes de supermercados localizados nos bairros de Santo Amaro, Graças, Espinheiro, Encruzilhada, Torre, Bongi, Jardim São Paulo, Barro e Areias para pesquisar os preços de 81 itens mais adquiridos neste período como chocolates, colomba pascal, peixes, leite de coco e vinho. O quilo do bacalhau foi encontrado por R$18,29 e também por R$89,99.

Já os ovos de chocolate de uma determinada marca chegou a ser encontrado por R$ 17,90 e R$ 42,99. "O consumidor pode e deve comparar a marca, o peso, o preço e o prazo de validade de cada produto", aconselha o secretário-executivo do Procon Recife, Pablo Bismack.

