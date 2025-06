Prefeitura do Recife oferece descontos de até 90% em juros e multas de dívidas; saiba como negociar

A- A+

Começa nesta quinta-feira (26) o programa Fique em Dia da Prefeitura do Recife, voltado à negociação de débitos de pessoas físicas e jurídicas com o município com condições especiais. A gestão oferta descontos de até 90% nos juros e nas multas, além de permitir o parcelamento em até 96 vezes.

Até 25 de julho, os devedores podem acessar o Portal Recife em Dia, canal oficial da Secretaria de Finanças, para acessar as vantagens.

Os descontos valem para pendências junto à Prefeitura do Recife constituídas até o fim de 2024, seja IPTU, ISS e diversas outras taxas municipais.

Além dos 90% de desconto em juros e multas para pagamento à vista, a prefeitura oferece opções de parcelamento com condições facilitadas:

* 70% de desconto para parcelamento em até 12 vezes;

* 50% de desconto para parcelamento em até 24 vezes;

* 30% em até 36 vezes; e

* 10% em até 48 vezes.

Para negociações de 49 a 96 parcelas, não há desconto, destaca a Prefeitura do Recife.

Os devedores também poderão pagar os débitos com cartão de crédito, garantindo aos contribuintes as condições do pagamento à vista. O modelo permite parcelamento em até 24 vezes e possui acréscimo de taxas de operação.

“Com o Fique em Dia, será possível ajudar o recifense a quitar seus débitos com a nossa cidade. Para quem tiver interesse, o caminho é fácil. Basta entrar no site do Recife em Dia, clicar na opção que cita o novo programa e fazer a renegociação. Também tem outras formas de fazer esse acordo. E lembrando, os valores em questão podem ser pagos com o cartão de crédito. Aproveitem a oportunidade”, ressaltou o prefeito do Recife, João Campos.

O secretário de Finanças do Recife, Ricardo Dantas, reforçou a vantagem para o cidadão de restabelecer o controle das suas finanças. “A gente entrega um programa que representa mais uma medida concreta para apoiar os contribuintes, possibilitando que eles reorganizem sua vida financeira, fiquem em dia com a cidade e deixem de ser alvo de cobranças”, afirmou.

Contribuintes podem ir até o edifício-sede da Prefeitura do Recife para procurar atendimento presencial. O endereço é Cais do Apolo, 925, Bairro do Recife, e o horário de funcionamento é das 8h às 15h.

Ainda de acordo com a Prefeitura do Recife, a adesão ao programa estará concretizada com o pagamento do boleto parcela única ou do primeiro boleto quando a opção for pelo parcelamento. Na negociação em parcela única com desconto máximo de 90%, a dívida é zerada com o processamento do boleto.

Prefeito do Recife, João Campos, ao lado do secretário municipal de Finanças, Ricardo Dantas | Foto: Edson Holanda/Prefeitura do Recife

Fique em Dia: como negociar pelo site

Pelo Portal Recife em Dia, o ícone do “Fique em Dia” estará disponível nos destaques da página principal, na área de Acesso Rápido. Ao acessar o ambiente, o contribuinte pode escolher entre “Quero negociar débitos de imóveis” e “Quero negociar débitos de Pessoa Jurídica ou autônomo”.

Para aderir, basta inserir os dados do imóvel ou da empresa: Pessoa Física usa o número do Sequencial do imóvel.

Já Pessoa Jurídica precisa do número da Inscrição Mercantil. Na página, o contribuinte poderá simular parcelamentos, gerar o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) e emitir os boletos de forma simples e segura.

