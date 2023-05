"Fiquei bastante preocupado", diz Haddad sobre a manutenção da Selic em 13,75%

A- A+

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, criticou nesta quinta-feira (4) a manutenção da taxa básica de juros - a Selic - em 13,75% ao ano.

Nessa quarta-feira (3), o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC decidiu manter os juros neste partamar pela sexta vez consecutiva. É a mais alta taxa desde novembro de 2016, quando a Selic estava em 14% ao ano. O Banco Central voltou a falar em "paciência e serenidade" na condução da política monetária.

— Fiquei bastante preocupado ontem [quarta] com a decisão do nosso Copom de manter a maior taxa de juros no mundo, em uma economia que tem hoje uma das mais baixas taxas de inflação. Ainda assim vamos perseverar e tentar harmonizar a política fiscal com a monetária. Vamos perseverar no diálogo com o Banco Central.

Economistas ouvidos pelo Globo identificaram um tom mais ameno em relação aos comunicados passados, como uma sinalização positiva em relação à proposta de nova regra fiscal apresentada pelo Ministério da Fazenda.

Os integrantes do Copom, cuntudo, ainda não deram sinais de que irão reduzir os juros na próxima reunião, em junho, e reforçaram que não existe "relação mecânica" entre a aprovação do texto pelo Congresso e o relaxamento da política monetária.

