PROJEÇÕES Fitch corta projeção para alta do PIB global em 2025 para 2,3%, em função da guerra comercial Para 2026, a expectativa é que a economia mundial permaneça fraca, com avanço de 2,2%

A Fitch Ratings reduziu suas projeções para o crescimento da economia mundial e dos EUA, em função da guerra comercial deflagrada pelo governo Trump. Em relatório de perspectiva global divulgado nesta terça-feira, a agência de classificação de risco agora prevê que o Produto Interno Bruto (PIB) da economia mundial crescerá 2,3% este ano, bem abaixo da tendência e desacelerando ante o avanço de 2,9% de 2024.

No documento anterior, de dezembro, a projeção para 2025 era de alta de 2,6%.

Para 2026, a expectativa é que a economia mundial permaneça fraca, com avanço de 2,2%.

No caso dos EUA, o PIB deverá crescer 1,7% este ano e 1,5% no próximo, prevê a Fitch.

No fim do ano passado, as projeções eram de altas de 2,1% em 2025 e de 1,7% em 2026.

Além de prejudicar a expansão da maior economia do mundo, a política tarifária de Donald Trump deverá impulsionar a inflação nos EUA e levar o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) a adiar cortes de juros, diz a agência.

