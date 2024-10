A- A+

NEGÓCIOS Fitch eleva ratings do Mercado Livre para a categoria grau de investimento Com isso, a empresa deixa de ser classificada na categoria especulativa.

O Mercado Livre, gigante de tecnologia e comércio eletrônico, foi elevado nesta quinta-feira, 31, à categoria grau de investimento pela Fitch Ratings, com a nota "BBB-". Com isso, a empresa deixa de ser classificada na categoria especulativa.

A Fitch Ratings ressalta o perfil financeiro do Mercado Livre, em meio a um crescimento consistente e expansão da participação de mercado do grupo nos últimos anos.

A combinação de crescimento com rentabilidade e a diversificação de negócios em várias verticais, com vantagens competitivas difíceis de replicar, são outros pontos fortes do Mercado Livre, argumenta a Fitch.

Em nota à imprensa, o diretor financeiro do Mercado Livre, Martín de los Santos, avalia que a conquista do selo de grau de investimento atesta "a posição de negócios fortalecida" do grupo, que vem se diversificando geograficamente, tem clientes leais, baixo custo de aquisição, taxas de conversão em elevação. Tudo isso permite ao grupo "crescimento sustentável com sólida rentabilidade", mesmo em ambientes macroeconômicos complexos da região.

Veja também

Apple Apple atinge as estimativas de vendas, mas a região da China continua sendo um ponto fraco