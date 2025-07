A- A+

MUNDO Fitch mantém rating "triplo A" da Alemanha e vê espaço fiscal para aumento de gastos com defesa Agência mantém nota máxima e destaca perfil institucional forte, superávit e gestão fiscal conservadora.

A Fitch Ratings reiterou nesta sexta, 11, a nota soberana de longo prazo em moeda estrangeira da Alemanha em AAA, com perspectiva estável. A classificação é sustentada pela combinação de elevada renda per capita, economia diversificada, perfil institucional forte e consistente superávit em conta corrente, de acordo com a agencia.

Um histórico de gestão fiscal conservadora e a posição de principal emissor da zona do euro também apoiam a avaliação, conforme a instituição. Com isso, a maior economia da Europa dispõe de flexibilidade financeira e enfrenta baixos custos de financiamento, ainda de acordo com a análise.

A Fitch prevê que a Alemanha terá espaço fiscal para acomodar o crescente gasto com defesa prometido pelo novo governo do chanceler Friedrich Merz. A previsão da agência é de que a dívida cresça de 62,5% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2024 para 70,4% do PIB em 2029.

"O índice de dívida se compara favoravelmente à média da zona do euro de 87,4% do PIB, mas está significativamente acima da mediana de países classificados como 'AAA', de 39,4% do PIB", afirma.

A Fitch projeta ainda crescimento econômico lento de 0,1% em 2025, sob o peso de incertezas relativas às tarifas americanas. Um volume maior de despesas públicas deve elevar a expansão para uma média de 1,1% entre 2026 e 2027, estima a agência.

"O principal risco a curto prazo advém de desdobramentos externos, mas os desafios a longo prazo, incluindo os custos energéticos e a concorrência da China, significam que serão necessárias reformas adicionais para aumentar o crescimento potencial", analisa a Fitch.

