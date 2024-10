Fitch Ratings: alto risco geopolítico aumenta preço do petróleo e compensa fraqueza do mercado

A- A+

O alto risco geopolítico no Oriente Médio tem elevado os preços do petróleo e compensado parcialmente a fraqueza do mercado, analisa a Fitch Ratings nesta quinta-feira.



Segundo a agência de análise de risco de crédito, existe um risco de um conflito mais amplo na região, o que poderia interromper o fornecimento de petróleo de países como o Irã, apoiando assim uma recuperação nos preços.

Por conta dos conflitos, a empresa menciona que houve uma recuperação nos preços médios de referência, de US$ 70 por barril para até US$ 80 por barril.

"Os preços ainda estão abaixo dos níveis médios de negociação do segundo e terceiro trimestres de 2024, pois a situação fundamental de oferta e demanda permanece relativamente fraca", pontua o documento.

A Fitch destaca que um das questões que ainda pressiona a alta de preços da commodity é o "morno crescimento da demanda" na China, que enfrenta um cenário econômico lento. A agência projeta que o preço do Brent em 2025 será, em média, de US$ 70 por barril.

