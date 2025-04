Fitch reafirma rating do México em 'BBB-', com perspectiva estável

A- A+

A Fitch reafirmou o rating soberano do México em "BBB-", com perspectiva estável, segundo relatório divulgado nesta quarta-feira, 16. A agência de classificação de risco atribuiu a decisão a estrutura macroeconômica "prudente", finanças externas robustas e economia ampla EE diversificada para lidar com o cenário difícil previsto adiante.

A agência notou que o rating é restringido por perspectivas de crescimento nulo a longo prazo, indicadores fracos de governança, desafios fiscais relacionados a baixa receita e rigidez orçamentária.

"A desaceleração econômica já em progresso provavelmente vai piorar em meio a guinada agressiva do protecionismo sob o governo Trump nos EUA", apontou, projetando que o PIB mexicano irá contrair 0,4% em 2025.

Contudo, a Fitch não espera que essa deterioração seja duradoura, acrescentando que o México tem espaço para lidar com a situação ao mesmo tempo em que a presidente Claudia Sheinbaum mantém as metas de consolidação fiscal. A agência prevê recuperação modesta do PIB do país, a alta de 0,8% em 2026, mas alertou que os riscos para as projeções de crescimento são de baixa e dependem da nova relação econômica com os EUA.



