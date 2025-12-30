A- A+

REBAIXAMENTO Fitch rebaixa rating da Braskem para CC com incerteza sobre capacidade de pagamento de dívida A agência citou que a Braskem enfrenta "obrigações de cupom concentradas de aproximadamente US$ 130 milhões em janeiro de 2026"

A Fitch Ratings rebaixou os ratings da Braskem diante da incerteza sobre a capacidade de a empresa petroquímica cumprir obrigações futuras, incluindo os pagamentos de juros programados para janeiro de 2026, o que indica que uma reestruturação da dívida é possível no curto prazo.

A agência de classificação de risco de crédito cortou os ratings de inadimplência do emissor (IDR) de longo prazo em moeda local e em moeda estrangeira da Braskem de 'CCC+' para 'CC'.

A Fitch também rebaixou o rating sênior sem garantia da Braskem America Finance Company de 'CCC+'/'RR4' para 'CC', com um rating de recuperação de 'RR4'; e o rating sênior sem garantia da Braskem Netherlands Finance B.V. de 'CCC+'/'RR4' para 'CC'/'RR4'. Ratings subordinado, de escala nacional e sênior sem garantia também foram afetados.

A Fitch citou que a Braskem enfrenta "obrigações de cupom concentradas de aproximadamente US$ 130 milhões em janeiro de 2026, abrangendo os cupons de seus títulos de 2028 (vencimento em 10 de janeiro), notas de 2031 (vencimento em 12 de janeiro), notas de 2081 (vencimento em 23 de janeiro) e notas de 2030 e 2050 (vencimento em 31 de janeiro)".

Embora a empresa tenha reportado US$ 1,3 bilhão em caixa em setembro de 2025 e posteriormente tenha utilizado integralmente sua linha de crédito standby de US$ 1,0 bilhão em outubro, a Fitch avalia a dependência da Braskem em relação à liquidez do balanço patrimonial e às linhas de crédito bancárias como evidência de flexibilidade financeira reduzida em meio ao elevado risco de eventos e à recuperação incerta do fluxo de caixa operacional.

"A concentração dos pagamentos de cupom aumenta materialmente o risco de inadimplência no curto prazo, e a Fitch tem visibilidade limitada sobre a capacidade e a disposição da Braskem de cumprir integralmente e pontualmente suas obrigações futuras, na ausência de um plano de financiamento crível e executável", pontua a agência em comunicado divulgado nesta terça-feira, 30.

Na avaliação da Fitch, a Braskem precisa manter o acesso a financiamento por meio de bancos ou mercados de capitais para evitar uma reestruturação, visto que os spreads petroquímicos enfrentam pressão contínua de baixa. "A contratação de consultores financeiros pela empresa pode sinalizar uma reestruturação iminente ou outras ações relacionadas à dívida que poderiam ser prejudiciais aos detentores de títulos", nota a agência.

A Fitch afirma ainda que avaliará a estrutura final, o financiamento e a governança da Braskem caso a aquisição proposta das ações da empresa por um fundo assessorado pela IG4 seja concluída.

