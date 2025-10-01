Qua, 01 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta01/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
RATING

Fitch: shutdown nos EUA não tem implicações de curto prazo para rating do país

Segundo a agência, a paralisação reflete o desacordo sobre medidas fiscais

Reportar Erro
A Fitch Ratings é uma agência de classificação de risco de crédito que avalia a credibilidade e o grau de risco de empresas e governosA Fitch Ratings é uma agência de classificação de risco de crédito que avalia a credibilidade e o grau de risco de empresas e governos - Foto: Reprodução/X

A Fitch Ratings afirmou nesta quarta-feira, 1, que a paralisação do governo dos Estados Unidos "não tem implicações de curto prazo" para a nota soberana do país, mantida em 'AA+/Estável', mas ressalta "fraquezas históricas no processo de formulação de políticas" e a recorrência de disputas políticas em torno do orçamento.

Segundo a agência de classificação de risco, a paralisação reflete o desacordo sobre medidas fiscais, em especial cortes já aprovados no Medicaid e o fim de subsídios de seguros de saúde da Affordable Care Act, além da tentativa dos democratas de "proteger o poder do Congresso sobre o orçamento" diante do que consideram excessos do Executivo.

Leia também

• Embaixada dos EUA paralisa publicações online e shutdown pode afetar emissão de vistos

• Agência de estatísticas dos EUA suspende divulgação de dados até fim do shutdown

• EUA entra em paralisação e interrompe serviços das agências federais



A agência acrescenta que continuará monitorando "o ambiente regulatório dos EUA, o Estado de Direito e os freios e contrapesos institucionais" no âmbito da análise de crédito soberano. Ainda assim, destaca que "o status predominante do dólar como moeda de reserva global, uma força material para a nota soberana, deve continuar no futuro previsível".

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter