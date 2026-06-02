Flávio Bolsonaro afirma que Correios têm de ser privatizados
Senador argumentou que a estatal tem dado prejuízos sucessivos e que o rombo tende a aumentar com o tempo
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência pelo PL, defendeu nesta terça-feira, 2, a privatização dos Correios. "Os Correios têm que ser privatizados, para começar. É uma unanimidade sua ineficiência e a falta de capacidade de investimento ... e temos que partir para a privatização de outras empresas também que continuam ineficientes", declarou o "zero um" em entrevista à rádio Itatiaia, em Belo Horizonte (MG).
O senador argumentou que a estatal tem dado prejuízos sucessivos e que o rombo tende a aumentar com o tempo.
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Até então, o senador havia se dito a favor de privatizações, mas afirmava que era necessário estudar quais estatais seriam privatizações, caso eleito.