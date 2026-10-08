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Partido Liberal Flávio Bolsonaro afirma que dará reajuste acima da inflação para aposentadorias "Não vou fazer economia em cima de quem precisa", afirmou o candidato do PL

O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) negou que vai mudar a forma de aumento para as aposentadorias e o Benefício de Prestação Continuada (BPC) para cortar gastos se for eleito. Segundo o jornal Folha de S Paulo, essa ideia foi apresentada ao mercado pela equipe de economia da campanha de Flávio.

"Eu não vou fazer economia em cima de quem precisa. Das pessoas mais carentes desse Brasil. Aposentado, fique tranquilo. Não cai nessa fake news do PT dizendo que eu vou acabar com reajuste aposentadoria. Pelo contrário", afirmou em conversa com jornalistas depois de receber o apoio formal do Podemos.

Perguntado diretamente se ele se comprometia a dar reajuste real aos aposentados, como é hoje, ele foi categórico ao dizer que "sim", se comprometia.

"O Brasil é riquíssimo. E tem muito de onde tirar. Começar com o combate à corrupção desse governo aí. Só estatais que no governo do presidente Bolsonaro deram 18 bilhões de lucro. Agora já deram 36 bilhões de prejuízo. Mais de 50 milhões de 50 bilhões de diferença", completou.

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