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PRÉ-CANDIDATO Flávio Bolsonaro tenta se desvencilhar de tarifaço de Trump em audiência nos EUA Senador defendeu que órgão do governo americano revogue as tarifas, alegando que o tema vem sendo usado politicamente por Lula

O senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) está nos Estados Unidos para participar de audiência pública de investigação comercial do governo americano contra o Brasil nesta semana. Em documento enviado ao órgão responsável pelo processo, o parlamentar pede a suspensão da sobretaxa sobre o país, e diz que a medida daria vitória política para o presidente Lula.

A audiência do Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) acontece nesta terça-feira, em Washington, na Comissão de Comércio Internacional dos EUA. Na última quinta, Flávio Bolsonaro encaminhou uma carta de 86 páginas.

Para convencer as autoridades americanas, Flávio argumenta que as tarifas fortaleceriam politicamente Lula em vez de pressionar seu governo. Na conclusão da manifestação, afirma que a decisão daria ao presidente uma vitória política, ao mesmo tempo em que prejudicaria a economia americana e os brasileiros favoráveis a uma relação mais próxima entre Brasília e Washington.

“Em outras palavras: as tarifas propostas dariam ao atual governo brasileiro exatamente a vitória política que ele vem buscando, ao mesmo tempo em que puniriam a economia americana e os próprios brasileiros que buscam uma relação mutuamente benéfica com os Estados Unidos”, afirmou.

Ao longo do documento, o senador sustenta que o governo Lula transformou o embate com os Estados Unidos em um ativo político doméstico e que novas sobretaxas apenas reforçariam essa estratégia. Para embasar a tese, cita pesquisas eleitorais e afirma que a rodada anterior de tarifas imposta pelo governo Donald Trump fortaleceu eleitoralmente o presidente brasileiro, em vez de pressionar sua gestão.

A proposta do órgão ligado ao governo de Trump de sobretaxar produtos brasileiros em 25% se originou de uma investigação conduzida com base na Seção 301. O USTR aponta supostas práticas desleais e discriminatórias do Brasil em áreas como Pix, propriedade intelectual e combate ao desmatamento ilegal.

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