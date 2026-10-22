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Flávio propõe calote geral no sistema de crédito; não é possível fazer isso, diz Durigan

Ministro afirma que proposta do candidato do PL colocaria em dificuldade o sistema financeiro

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O Ministro da Fazenda, Dario Durigan, defende Receita como plataforma de inteligência do EstadoO Ministro da Fazenda, Dario Durigan, defende Receita como plataforma de inteligência do Estado - Foto: Washington Costa/MF

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quinta-feira (22), que a proposta do candidato da oposição à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), de congelamento de dívidas de pessoas físicas e jurídicas representaria um calote geral no sistema de crédito brasileiro.

"Não é possível fazer isso", disse Durigan, em entrevista ao portal Metrópoles. Segundo o ministro, o congelamento proposto por Flávio alcançaria um montante próximo a R$ 3 trilhões, o que colocaria em dificuldade o sistema financeiro.

No debate presidencial Band/Estadão, realizado no último domingo (18), Flávio prometeu que, em um eventual governo, haverá carência de seis meses para pessoas físicas e de um ano para empresas, além de crédito barato e de longo prazo.

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Apesar da crítica, Durigan observou que, com exceção do congelamento, a proposta de Flávio tem similaridades com o Desenrola.

"Em parte, ele copiou o que a gente já fez no Desenrola. Eu vi que ele comentou: Ah, não, vai ter parcelas menores que cabem no bolso. Bom, isso aí o Desenrola já fez há muito tempo, não tem novidade, é basicamente copiar o que o Lula fez."

Durigan afirmou que o candidato do PL tem apresentado propostas "vazias" e acusou Flávio de estar "desdizendo" o ajuste que havia sido proposto por sua equipe. "É muito fácil falar, enquanto temos mostrado que temos condição de entregar uma vida melhor para as pessoas e um fiscal melhor para o País."

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