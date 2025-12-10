Florianópolis entra para associação de inovação

A- A+

A cidade de Florianópolis será oficializada, em cerimônia nesta quinta-feira (11), como parte da Associação Nacional das Cidades Inteligentes, Tecnológicas e Inovadoras (ANCITI). O encontro reúne o presidente da ANCITI, Bernardo D’Almeida, a Secretária Municipal de Planejamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Ivanna Tomasi, o Secretário Adjunto Marcelo Bohrer e o Subsecretário de Planejamento e Inteligência Urbana, Kaliu Teixeira.

De acordo com Bernardo D’Almeida, a chegada da capital catarinense ao grupo é estratégica. "Ter Florianópolis na ANCITI é um ganho enorme para toda a nossa rede. A cidade já é uma referência em inovação e, a partir de agora, vamos estar ainda mais próximos para trocar experiências e trazer soluções inteligentes que melhorem a vida das pessoas. Não é apenas uma assinatura, é o começo de uma liderança conjunta no cenário nacional”, disse.

O Prefeito de Florianópolis, Topazio Neto, comemorou a adesão da cidade. “Fazer parte do ecossistema da ANCITI é algo que nos deixa muito feliz. Com certeza será uma experiencia muito positiva para o município, compartilhar nossas experiencias e aprender com todos os municípios que compõem a associação. Somos a capital das startups no Brasil, temos uma economia baseada no setor da tecnologia e uma vocação para a inovação, agora nos juntamos a ANCITI para seguir evoluindo”, afirmou.

Durante o evento, também será anunciado que Florianópolis será a sede de um encontro da ANCITI nos dias 25 e 26 de novembro de 2026. Na ocasião, a cidade receberá especialistas e gestores.



