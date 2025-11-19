A- A+

BANCO CENTRAL Fluxo cambial total em 2025 até 14 de novembro é negativo em US$ 15,688 bi, mostra BC O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 56,876 bilhões

O fluxo cambial ficou negativo em US$ 15,688 bilhões em 2025 até o dia 14 de novembro, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central nesta quarta-feira, 19.

O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 56,876 bilhões. Já o fluxo comercial ficou positivo, somando US$ 41,188 bilhões no ano.

O segmento financeiro teve compras de US$ 503,846 bilhões e vendas de US$ 560,722 bilhões no período. Esse canal inclui investimentos diretos e em carteira, remessas de lucro, pagamento de juros e outras operações.

O canal comercial tem importações de US$ 207,485 bilhões e exportações de US$ 248,673 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 28,534 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 60,291 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 159,848 bilhões em outras operações.

Mensal

Conforme os dados preliminares do BC, o Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 3,004 bilhões em novembro até dia 14. Em outubro, houve entrada líquida de US$ 4,659 bilhões.

O canal financeiro registrou saída líquida de US$ 2,536 bilhões. Isso é o resultado de compras no valor de US$ 24,063 bilhões e vendas no total de US$ 26,600 bilhões.

No comércio exterior, o saldo do mês até dia 14 foi negativo em US$ 468 milhões, com importações de US$ 8,697 bilhões e exportações de US$ 8,229 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 763 milhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio, US$ 1,819 bilhão em Pagamento Antecipado e US$ 5,647 bilhões em outras entradas.

Semanal

O Brasil registrou fluxo cambial negativo de US$ 1,219 bilhão na semana passada, informou o Banco Central.

Entre os dias 10 e 14 de novembro, o canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 477 milhões.

O valor é o resultado de compras de US$ 13,527 bilhões e vendas no total de US$ 14,004 bilhões.

No comércio exterior, o saldo da semana passada foi negativo em US$ 741 milhões, com importações de US$ 4,638 bilhões e exportações de US$ 3,896 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 404 milhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio, US$ 660 milhões em Pagamento Antecipado e US$ 2,832 bilhões em outras entradas.





