BANCO CENTRAL Fluxo cambial total em 2025 até 15 de agosto é negativo em US$ 14,692 bi, mostra BC O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 48,504 bilhões

O fluxo cambial ficou negativo em US$ 14,692 bilhões em 2025 até o dia 15 deste mês, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central nesta quarta-feira, 20.

O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 48,504 bilhões. Já o fluxo comercial seguiu em terreno positivo, somando no ano até o dia 15, US$ 33,811 bilhões.

O segmento financeiro teve compras de US$ 349,059 bilhões e vendas de US$ 397,563 bilhões no período. Esse canal inclui investimentos diretos e em carteira, remessas de lucro, pagamento de juros e outras operações.

O canal comercial teve importações de US$ 145,700 bilhões e exportações de US$ 179,512 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 20,975 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 44,916 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 113,620 bilhões em outras operações.

Mensal

Segundo os dados preliminares do BC, o Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 149 milhões, no acumulado do mês até o dia 15. Em julho, houve saída líquida de US$ 496 milhões, ainda de acordo com dados revisados.

O canal financeiro registrou entrada líquida de US$ 687 milhões. Isso é o resultado de compras no valor de US$ 22,079 bilhões e vendas no total de US$ 21,392 bilhões.

No comércio exterior, o saldo do mês foi negativo em US$ 538 milhões, com importações de US$ 10,006 bilhões e exportações de US$ 9,467 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 1,387 bilhão em Adiantamento de Contrato de Câmbio, US$ 2,370 bilhões em Pagamento Antecipado e US$ 5,711 bilhões em outras entradas.

Semanal

De acordo com os dados preliminares do BC, o Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 31 milhões na semana passada. Entre os dias 11 e 15 de agosto, o canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 298 milhões. O valor é o resultado de compras de US$ 9,684 bilhões e vendas no total de US$ 9,982 bilhões.

No comércio exterior, o saldo da semana passada foi positivo em US$ 330 milhões, com importações de US$ 4,216 bilhões e exportações de US$ 4,545 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 615 milhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio, US$ 1,188 bilhão em Pagamento Antecipado e US$ 2,742 bilhões em outras entradas.

