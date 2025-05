A- A+

FLUXO CAMBIAL Fluxo cambial total em 2025, até 16 de maio, é negativo em US$ 11,133 bi, mostra BC O canal comercial teve importações de US$ 85,626 bilhões

O fluxo cambial do Brasil é negativo em US$ 11,133 bilhões em 2025, até o dia 16 de maio, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central nesta quarta-feira, 21. O canal financeiro acumula saída líquida de US$ 28,796 bilhões. O comercial tem entrada líquida de US$ 17,663 bilhões.

O segmento financeiro teve compras de US$ 215,496 bilhões e vendas de US$ 244,293 bilhões no período. Esse canal inclui investimentos diretos e em carteira, remessas de lucro, pagamento de juros e outras operações.

O canal comercial teve importações de US$ 85,626 bilhões e exportações de US$ 103,289 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 11,629 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 28,048 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 63,612 bilhões em outras operações.

Mensal

O fluxo cambial do Brasil é negativo em US$ 2,226 bilhões em maio, até a última sexta-feira, 16, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central nesta quarta-feira. O canal financeiro tem saída líquida de US$ 4,375 bilhões no período. O canal comercial, entrada líquida de US$ 2,150 bilhões.

O segmento financeiro tem compras de US$ 25,668 bilhões e vendas de US$ 30,044 bilhões no acumulado do mês.

O canal comercial tem importações de US$ 9,510 bilhões e exportações de US$ 11,660 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 1,478 bilhão em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 2,590 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 7,592 bilhões em outras operações.

Semanal

O fluxo cambial do Brasil foi negativo em US$ 3,301 bilhões na semana passada, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central nesta quarta-feira. O canal financeiro teve saída líquida de US$ 4,026 bilhões entre 12 e 16 de maio. O comercial, saldo positivo de US$ 726 milhões.

O segmento financeiro teve compras de US$ 11,812 bilhões e vendas de US$ 15,839 bilhões no período. Esse canal inclui investimentos diretos e em carteira, remessas de lucro, pagamento de juros e outras operações.

O canal comercial teve importações de US$ 4,422 bilhões e exportações de US$ 5,147 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 589 milhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 914 milhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 3,644 bilhões em outras operações.



