Fluxo cambial total em 2025 até 19 de dezembro fica negativo em US$ 23,118 bi, mostra BC

O fluxo cambial ficou negativo em US$ 23,118 bilhões em 2025 até o dia 19 de dezembro, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central nesta sexta-feira, 26.



O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 70,715 bilhões. Já o fluxo comercial ficou positivo, somando US$ 47,597 bilhões no ano.



O segmento financeiro teve compras de US$ 573,393 bilhões e vendas de US$ 644,109 bilhões no período. Esse canal inclui investimentos diretos e em carteira, remessas de lucro, pagamento de juros e outras operações.





O canal comercial teve importações de US$ 231,843 bilhões e exportações de US$ 279,440 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 31,705 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 66,974 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 180,762 bilhões em outras operações.



Mensal

O Brasil registrou fluxo cambial negativo de US$ 3,363 bilhões em dezembro até dia 19, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central. Em novembro, houve saída líquida de US$ 7,071 bilhões.



O canal financeiro registrou saída líquida de US$ 9,230 bilhões. Isso é o resultado de compras no valor de US$ 48,199 bilhões e vendas no total de US$ 57,430 bilhões.



No comércio exterior, o saldo do mês até dia 19 foi positivo em US$ 5,867 bilhões, com importações de US$ 14,269 bilhões e exportações de US$ 20,137 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 1,958 bilhão em Adiantamento de Contrato de Câmbio, US$ 4,221 bilhões em Pagamento Antecipado e US$ 13,957 bilhões em outras entradas.



Semanal

O Brasil registrou fluxo cambial negativo de US$ 6,472 bilhões na semana passada, informou o Banco Central. Entre os dias 15 e 19 de dezembro, o canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 8,085 bilhões. O valor é o resultado de compras de US$ 19,630 bilhões e vendas no total de US$ 27,714 bilhões.



No comércio exterior, o saldo da semana passada foi positivo em US$ 1,613 bilhão, com importações de US$ 5,939 bilhões e exportações de US$ 7,552 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 679 milhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio, US$ 1,833 bilhão em Pagamento Antecipado e US$ 5,040 bilhões em outras entradas.

