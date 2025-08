A- A+

Mercado Fluxo cambial total em 2025, até 1º de agosto, é negativo em US$ 14,224 bi, mostra BC O canal financeiro acumulou saída líquida de US$ 48,781 bilhões O comercial tem entrada líquida de US$ 34,557 bilhões

O fluxo cambial do Brasil ficou negativo em US$ 14,224 bilhões em 2025, até o dia 1º de agosto, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central nesta quarta-feira (6). O canal financeiro acumulou saída líquida de US$ 48,781 bilhões O comercial tem entrada líquida de US$ 34,557 bilhões.



O segmento financeiro teve compras de US$ 329,451 bilhões e vendas de US$ 378,232 bilhões no período. Esse canal inclui investimentos diretos e em carteira, remessas de lucro, pagamento de juros e outras operações.

O canal comercial teve importações de US$ 136,457 bilhões e exportações de US$ 171,014 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 19,808 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 42,651 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 108,556 bilhões em outras operações.

Mensal

De acordo com os dados preliminares do BC, o fluxo cambial do Brasil foi negativo em US$ 301 milhões no acumulado de julho. O canal financeiro teve saída líquida de US$ 9,247 bilhões. O canal comercial, entrada de US$ 8,947 bilhões.

O segmento financeiro teve compras de US$ 43,927 bilhões e vendas de US$ 53,174 bilhões.

O canal comercial teve importações de US$ 20,292 bilhões e exportações de US$ 29,239 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 2,928 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio, US$ 5,892 bilhões em pagamento antecipado e US$ 20,419 bilhões em outras operações.

Semanal

O fluxo cambial do Brasil foi positivo em US$ 2,010 bilhões na semana passada, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central. O canal financeiro teve saída líquida de US$ 1,605 bilhão entre 28 de julho e 1º de agosto. O comercial, saldo positivo de US$ 3,616 bilhões.

O segmento financeiro teve compras de US$ 9,878 bilhões e vendas de US$ 11,483 bilhões no período.

O canal comercial teve importações de US$ 4,509 bilhões e exportações de US$ 8,124 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 820 milhões em adiantamento de contrato de câmbio, US$ 1,238 bilhão em pagamento antecipado e US$ 6,066 bilhões em outras operações.

