FLUXO CAMBIAL Fluxo cambial total em 2025, até 23 de maio, é negativo em US$ 11,223 bilhões, aponta BC O comercial tem entrada líquida de US$ 18,612 bilhões

O fluxo cambial do Brasil é negativo em US$ 11,223 bilhões em 2025, até o dia 23 de maio, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central nesta quarta-feira, 28. O canal financeiro acumula saída líquida de US$ 29,835 bilhões. O comercial tem entrada líquida de US$ 18,612 bilhões.

O segmento financeiro teve compras de US$ 226,401 bilhões e vendas de US$ 256,235 bilhões no período. Esse canal inclui investimentos diretos e em carteira, remessas de lucro, pagamento de juros e outras operações.

O canal comercial teve importações de US$ 90,513 bilhões e exportações de US$ 109,125 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 12,401 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 29,223 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 67,502 bilhões em outras operações.

Mensal

O fluxo cambial do Brasil é negativo em US$ 2,315 bilhões em maio, até a última sexta-feira, 23.. O canal financeiro tem saída líquida de US$ 5,413 bilhões no período. O canal comercial, entrada líquida de US$ 3,098 bilhões.

O segmento financeiro tem compras de US$ 36,573 bilhões e vendas de US$ 41,986 bilhões no acumulado do mês. Esse canal inclui investimentos diretos e em carteira, remessas de lucro, pagamento de juros e outras operações.

O canal comercial tem importações de US$ 14,397 bilhões e exportações de US$ 17,496 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 2,250 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 3,764 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 11,481 bilhões em outras operações.

Semana

O fluxo cambial do Brasil foi negativo em US$ 89 milhões na semana passada, segundo dados preliminares divulgados pelo BC. O canal financeiro teve saída líquida de US$ 1,038 bilhão entre 19 e 23 de maio. O comercial, saldo positivo de US$ 949 milhões.

O segmento financeiro teve compras de US$ 10,904 bilhões e vendas de US$ 11,942 bilhões no período. Esse canal inclui investimentos diretos e em carteira, remessas de lucro, pagamento de juros e outras operações.

O canal comercial teve importações de US$ 4,887 bilhões e exportações de US$ 5,836 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 772 milhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 1,174 bilhão em pagamento antecipado (PA) e US$ 3,890 bilhões em outras operações.



