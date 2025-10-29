Fluxo cambial total em 2025 até 24 de outubro é negativo em US$ 18,343 bi, revela BC

A- A+

O fluxo cambial ficou negativo em US$ 18,343 bilhões em 2025 até o dia 24 de outubro, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central nesta quarta-feira, 29.

O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 57,985 bilhões. Já o fluxo comercial ficou positivo, somando US$ 39,641 bilhões no ano.

O segmento financeiro teve compras de US$ 465,902 bilhões e vendas de US$ 523,886 bilhões no período. Esse canal inclui investimentos diretos e em carteira, remessas de lucro, pagamento de juros e outras operações.

O canal comercial teve importações de US$ 193,602 bilhões e exportações de US$ 233,244 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 27,140 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 57,056 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 149,048 bilhões em outras operações.

Mensal

O Brasil registrou fluxo cambial negativo de US$ 1,001 bilhão em outubro até dia 24, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central. Em setembro, houve saída líquida de US$ 193 milhões.

O canal financeiro registrou saída líquida de US$ 4,132 bilhões. O dado é o resultado de compras no valor de US$ 39,289 bilhões e vendas no total de US$ 43,420 bilhões.

No comércio exterior, o saldo do mês até dia 24 foi positivo em US$ 3,131 bilhões, com importações de US$ 14,935 bilhões e exportações de US$ 18,066 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 1,863 bilhão em Adiantamento de Contrato de Câmbio, US$ 3,740 bilhões em Pagamento Antecipado e US$ 12,464 bilhões em outras entradas.

Semanal

O Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 513 milhões na semana passada, informou o Banco Central. Entre os dias 20 e 24 de outubro, o canal financeiro apresentou entradas líquidas de US$ 657 milhões. O valor é o resultado de compras de US$ 9,930 bilhões e vendas no total de US$ 9,273 bilhões.

No comércio exterior, o saldo da semana passada foi negativo em US$ 144 milhões, com importações de US$ 4,819 bilhões e exportações de US$ 4,675 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 532 milhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio, US$ 657 bilhões em Pagamento Antecipado e US$ 3,486 bilhões em outras entradas.

