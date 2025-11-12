A- A+

banco central Fluxo cambial total em 2025 até 7 de novembro é negativo em US$ 14,344 bi, diz BC O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 56,333 bilhões

O fluxo cambial ficou negativo em US$ 14,344 bilhões em 2025 até o dia 7 de novembro, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central nesta quarta-feira, 12.

O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 56,333 bilhões. Já o fluxo comercial ficou positivo, somando US$ 41,989 bilhões no ano.

O segmento financeiro teve compras de US$ 490,225 bilhões e vendas de US$ 546,558 bilhões no período. Esse canal inclui investimentos diretos e em carteira, remessas de lucro, pagamento de juros e outras operações.

O canal comercial teve importações de US$ 202,798 bilhões e exportações de US$ 244,787 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 28,097 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 59,548 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 157,142 bilhões em outras operações.

Mensal

O Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 1,785 bilhão em novembro até dia 7, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central. Em outubro, houve entrada líquida de US$ 4,784 bilhões.

O canal financeiro registrou saída líquida de US$ 2,059 bilhões. Isso é o resultado de compras no valor de US$ 10,537 bilhões e vendas no total de US$ 12,596 bilhões.

No comércio exterior, o saldo do mês até dia 7 foi positivo em US$ 274 milhões, com importações de US$ 4,059 bilhões e exportações de US$ 4,333 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 359 milhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio, US$ 1,159 bilhão em Pagamento Antecipado e US$ 2,815 bilhões em outras entradas.

